Worlds 2019: Sigue EN VIVO la final del mundial de League of Legends, G2 Esports vs FunPlus Phoenix

Sigue aquí la transmisión EN VIVO de la final del mundial de League of Legends entre G2 Esports y FunPlus Phoenix en su enfrentamiento ‘bo5’ (mejor de 5) Worlds 2019 en esta transmisión online vía streaming por Twitch.tv, YouTube y Facebook. El enfrentamiento entre G2 y FPX cierra el campeonato en la ciudad de Paris. Riot Games ha preparado el mejor marco para una final que ya ha roto tradiciones y que no se decanta por algún favorita en toda la comunidad de LoL.

La final para el Worlds 2019, campeonato mundial de League of Legends y acaso el evento de esports más multitudinario en audiencia, se celebrará en Paris este 10 de noviembre a las 7 a.m (hora Peruana). G2 Esports puede hacer regresar el oro de LoL a Europa después de ocho años, y la sorpresa china de FunPlus Phoenix hará lo propio.

Worlds 2019 EN VIVO: Final entre G2 Esports vs FunPlus Phoenix

Sigue la final del Worlds 2019, mundial de League of Legends aquí en vivo vía Twitch.tv, YouTube y Facebook, entre G2 Esports y FunPlus Phoenix en su enfrentamiento ‘bo5’ (mejor de 5) que inicia a las 7 a.m en hora GMT-5 (Lima, Bogotá) con la inauguración a cargo de Becky G.

Twitch

YouTube

Fecha y horarios del Worlds 2019

Este es el horario para la final del Worlds 2019, mundial de League of Legends según cada región:

Fecha:

Domingo 10 de noviembre.

Horario:

09:00 (Argentina, Chile)

07:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

06:00 (México)

14:00 (España)

05:00 (Estados Unidos PT)

08:00 (Estados Unidos ET)

La inauguración a cargo de Becky G

La final del Worlds 2019, contará con la presentación de Becky G a pantalla gigante, con realidad aumentada, mágicas coreografías y mucha música. Es la primera vez que una artista de ascendencia mexicana canta en el show principal del mundial de League of Legends.

G2 Esports: la esperanza europea

G2 Esports fue fundada por el español Carlos ‘ocelote’ Rodríguez, un ex-jugador profesional de League of Legends. Su objetivo para esta mañana (noche en Paris) es claro, convertir a G2 en el primer equipo en ganar un Grand Slam.

G2 representa a Europa y ya ha cosechado importantes logros en este World 2019. En primer lugar, derrotó sin piedad a SK Telecom T1, el equipo favorito para ganar esta edición y que ahora ve su ausencia una final del mundial de LoL por primera vez en la historia.

Además, G2 logró hacerse con la Copa MSI 2019, además de la Liga de Europa sin complicaciones. Pero el mayor empuje de este equipo sea probablemente la responsabilidad de llevar a la región europea a lo más alto de la escena de League of Legends desde el 2011, última vez que un equipo de esta región campeonó en un World.

FunPlus Phoenix: equipo sensación en la final

Al camino de FunPlus Phoenix no le falta heroísmo. Se trata de un equipo que ha llegado como la gran sorpresa aun así pertenezca a una de las regiones más poderosas del mundo no solo en League of Legends, también en los esporos en general.

FunPlus Phoenix logró campeonas en la región China LPL sin mayor esfuerzo y sin grandes nombres hasta ese momento. Pero quizá su mayor estacazo fue ya en las fases previas a la final, donde pudo derrotar a Fnatic y al establecido equipo de Invictus Gaming, vigente campeón de League of Legends.

Su jugador más destacado en es el coreano Kim Tae-Sang, alias ‘Doinb’ de 25 años, el mismo que está detrás solo de Faker en cantidad de héroes utilizados (ocho).

Worlds 2019: la mejor edición del mundial en años

Las sorpresas de la eliminación de SK Telecom e Invictus Gaming dan como resultado una de las ediciones del mundial de LoL más inesperadas de la historia del Worlds. La Copa del Invocador, con un peso de 32 kilos, puede caer en manos del próximo as en la escena de esports mundial.

La final del Worlds 2018, mundial de League of Legends del año pasado, obtuvo una audiencia de 99,6 millones de personas, sin contar las transmisiones vía streaming que no se pudieron rastrear. Se trata pues del evento de esports más visto del mundo y la final entre G2 Esports y FunPlus Phoenix promete, por su importancia, superar dichas cifras.