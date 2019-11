Pokémon GO: Giovanni y estos pokémon legendarios oscuros llegan al videojuego [VIDEO]

Pokémon GO realizó una fugaz transmisión para anunciar su nuevo evento, Acechando las sombras. Una investigación especial que da inicio a la invasión del Team GO Rocket dentro del juego de realidad aumentada junto a Giovanni.

Los primeros en llegar al juego de realidad aumentada fueron los reclutas del Team GO Rocket, quienes aparecieron junto a un selecto grupo de pokémon oscuro. Estos malhechores de bajo rango en la organización tenían la misión de apoderarse de las poképaradas y retar a todos los entrenadores que se atrevían a girar los fotodiscos.

PUEDES VER Pokémon GO lanza impresionante opción para que tu negocio sea parte del videojuego

Pokémon GO Evento del Team GO Rocket

La invasión del Team GO Rocket cada vez está más cerca de llegar a su fase final, pues desde hace dos días se reportó en ciertas partes del mundo que el séquito de Giovanni había puesto en marcha su maléfico plan para apoderarse de todo Pokémon GO.

Los líderes del Team GO Rocket son Cliff, Arlo y Sierra; cuya ubicación fue descubierta gracias a los intrépidos entrenadores de Pokémon GO que coleccionaron 6 componentes misteriosos para crear el radar Rocket.

Este radar Rocket permitía que los jugadores puedan saber en qué poképaradas se encontraban Cliff, Arlo y Sierra para poder retarlos a una batalla pokémon y así rescatar a las criaturas oscuras del Team GO Rocket.

Antes de que llegaran, se suponía que Cliff, Arlo y Sierra tendrían en su poder el control de Moltres, Articuno y Zapdos, debido al color que llevaban en sus trajes: Rojo, Azul y Amarillo. Sin embargo, esto no fue así, pues solo tenían controlados a Sneasel, Meowth y Scyther.

No obstante, esto igual sorprendió a los fans de Pokémon GO, debido a que Sneasel, Scyther y Meowth también podían aparecer en su variante shiny, incluso siendo pokémon oscuros, lo cual no había sucedido desde la llegada del Team GO Rocket al videojuego.

PUEDES VER Pokémon GO: Giovanni llega al videojuego para arrebatarte todos tus pokémon

Ahora, un último mensaje llegó por parte del profesor Willow a Pokémon GO, el cual logró descifrar la parte más importante, y es que se desveló que Giovanni llegaría al juego de realidad aumentada el día de hoy, 7 de noviembre.

Giovanni es el líder del Team GO Rocket y también representa al gimnasio de ciudad Celeste. Es un poderoso entrenador de pokémon tipo tierra, con quienes llegaría a Pokémon GO para apoderarse del juego de realidad aumentada de Niantic.

Acechando las Sombras

Pokémon GO acaba de recibir una nueva investigación llamada Acechando las sombras, que da inicio a la invasión del Team GO Rocket. Además, de permitirnos combatir por primera vez contra Giovanni, en el juego de realidad aumentada.

De acuerdo al reciente tráiler, también se ha confirmado que Arlo, Sierra y Cliff controlarán pokémon oscuros distintos a los que se filtraron hace unas horas. Por otro lado, también se revela que Giovanni trae a Moltres, Articuno y Zapdos en esta oscura versión.