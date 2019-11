Pokémon GO: estos son todos los detalles de la investigación especial del Team GO Rocket

Pokémon GO vuelve a sorprender a todos sus fans, tras anunciar una nueva investigación especial basada en el Team GO Rocket. Acechando las sombras, es un grupo de misiones que te permitirá retar a Giovanni, quien llega junto a los legendarios de Kanto como pokémon oscuros.

Durante la fugaz transmisión de Pokémon GO en YouTube, el profesor Willow reveló detalles interesantes de Cliff, Sierra y Arlo, que son los líderes del Team GO Rocket y han estado apareciendo desde hace unas horas en ciertas partes del mundo.

La invasión del Team GO Rocket es el nuevo evento de Pokémon GO que permitirá a los jugadores completar una nueva investigación especial que consta de 6 partes, en donde debemos combatir contra los reclutas y líderes de esta malvada organización para purificar a los pokémon oscuros.

Tráiler del Team GO Rocket

Una vez más, el profesor Willow necesita la ayuda de todos los jugadores de Pokémon GO en el mundo para detener esta poderosa invasión del Team GO Rocket. Es por eso, que se ha liberado una nueva investigación especial llamada Acechando en las sombras.

PUEDES VER Pokémon GO lanza impresionante opción para que tu negocio sea parte del videojuego

Acechando las sombras

Acechando en las sombras es la nueva investigación de Pokémon GO, que no será de paga, que consta de 18 misiones divididas en 6 etapas, las cuales nos permitirán obtener interesantes recompensas que nos servirán para combatir contra el Team GO Rocket.

De acuerdo a los reportes que van apareciendo en redes sociales, Acechando las sombras será una de las investigaciones especiales más largas que se han liberado en Pokémon GO, ya que deberemos esperar varios días para completar algunas misiones.

Líderes del Team GO Rocket

Si bien la investigación del Team GO Rocket ha iniciado hace unos minutos, los líderes de esta organización, Cliff, Sierra y Arlo, han estado apareciendo en ciertas partes del mundo, por lo que aparecieron reportes en redes sociales por parte de jugadores que lograron derrotarlos.

En aquellos reportes, se desveló que Cliff tenía a Meowth oscuro; Sierra a Sneasel y Arlo a Scyther, que además tenían opción a salir en su variante shiny. Sin embargo, luego de este nuevo tráiler de Pokémon GO se los estos pokémon.

Cliff tendrá a Tyranitar

Sierra a Houndoom

Arlo a Scizor

Para encontrar a los líderes del Team GO Rocket tendremos que derrotar al menos a 18 reclutas de esta organización, ya que ellos entregarán los componentes misteriosos para poder crear el radar Rocket.

Muchos componentes misteriosos aparecen en Pokémon GO y usuarios aseguran que sirven para el radar del Team GO Rocket.

El radar Rocket

Este radar Rocket está hecho de seis componentes misteriosos. Su función es la de escanear el mapa de Pokémon GO para así descubrir dónde se ubican las guaridas de Cliff, Sierra y Arlo para retarlos a un combate.

Además, si un entrenador logra detectar una guarida de algún líder del Team GO Rocket, los demás jugadores que estén cerca también podrán verla para así unir fuerzas y derrotar a los líderes de este peligroso grupo.

Giovanni en Pokémon GO

Giovanni será la última parte de la investigación especial Acechando en las sombras, pues una vez que hayamos derrotado a los líderes del Team GO Rocket, demostraremos que somos capaces de enfrentar al jefe de esta organización.

Para ello, recibiremos un superradar Rocket hecho por el Profesor Willow, que permitirá a los jugadores retar a Giovanni a un combate pokémon y purificar a Moltres, Articuno o Zapdos, quienes están bajo el control del jefe del Team GO Rocket.

Por el momento, no se sabe si Moltres, Zapdos y Articuno oscuro tendrán opción a salir en su variante shiny una vez que hayamos derrotado a Giovanni en Pokémon GO, por lo que esperaremos a los reportes que vayan apareciendo en redes sociales.

Mas noticias de Pokémon GO

¿Qué son los componentes misteriosos y cómo conseguirlos?

Además, de los reportes compartidos por los propios usuarios, el Profesor Willow envió un mensaje a través de Pokémon GO que ha sorprendido a los usuarios, ya que deberán conseguir una especie de tarjetas de cristal llamados componentes misteriosos.

Estos componentes misteriosos son los nuevos objetos que llegan a Pokémon GO para crear un ítem que nos ayudará a descubrir la ubicación de los peligrosos líderes del Team GO Rocket. Esto se debe a que cuando se unen 6 de estas tarjetas damos origen al Radar Rocket.