Pokémon GO: ¿Qué son los componentes misteriosos y cómo conseguirlos?

Pokémon GO sigue renovándose a lo grande y con formas muy originales de generar interés en su mundo de realidad aumentada. El Team GO Rocket podría estar tras una gran sorpresa, pues han aparecido componentes misteriosos en algunas partes del mundo.

Todo empieza con la cuenta oficial de Pokémon GO en Twitter, cuando lanzó unos teasers muy sospechosos sobre el Team GO Rocket, tratándose de un mensaje directo de sus líderes. Ahora, usuarios de todo el mundo están coleccionando los componentes misteriosos aunque muchos aún no sepan para qué sirven.

Pokémon GO: componente misterioso

“Hemos recibido una serie de mensajes para los auto-proclamados líderes del Team GO Rocket. Compartiremos estos mensajes pronto, manténganse en sintonía” dijo la cuenta de Pokémon GO oficial, en la mañana del 5 de noviembre.

A lo largo de esa mañana y tarde, se compartieron tres mensajes directos de los tres líderes: Cliff, Sierra y Arlo. Estas son incitaciones directas a los líderes de los equipos de Pokémon GO: Valor, Instinto y Sabiduría.

Estas pistas indicarían que el Equipo Team GO Rocket provocará el inicio de un evento casi sin precedentes en Pokémon GO, el que ya muchos presumen que traerá la presencia de Giovanni.

Esto por el lado de las redes, pero, en el mismo Pokémon GO, las cosas se han puesto aún más misteriosas. Usuarios ya reportan la aparición de “componentes misteriosos” como recompensas por vencer a los miembros del Team GO Rocket.

Estos componentes misteriosos tienen la forma de un cristal en rompecabezas, es decir, pedazos de cristal que parecen completar una pieza más grande.

Sin embargo, más reportes ya señalan que, tras conseguir más de estos “componentes misteriosos” se formaría el radar que el mismo profesor Willow habría fabricado para rastrear el paso del T, tal cual como se anunció hace días.

Pokémon GO: mensajes del Equipo Rocket

Con este radar, el mapa de Pokémon GO desvelaría unas ubicaciones con una R prominente, mientras todo el territorio se tiñe de blanco. Estas ubicaciones serían 3 y nos harían enfrentar a los tres líderes del Team GO Rocket.

Ya hay informes que, tras vencerlos, estos estarían entregando una Piedra Teselia. La mayoría parecen ser de Londres y algunas partes de Estados Unidos:

“Los líderes del Team GO Rocket pueden batallarse después de coleccionar 6 fragmentos de los componentes misteriosos, y darán la Piedra Teselia si son derrotados.