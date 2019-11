Pokémon GO: estos son los primeros pokémon oscuros que aparecen en su variante shiny [FOTOS]

Pokémon GO suma otro modo de juego que ha puesto en alerta a todos los usuarios del videojuego. Se trata de la nueva invasión del Team GO Rocket a mano de los líderes de este peligroso grupo, quienes nos traen por primera vez los pokémon oscuro shiny.

Si bien los pokémon oscuro están en el juego de realidad aumentada desde hace varios meses, Niantic ha logrado sorprender nuevamente a los fans de Pokémon GO al liberar las formas shiny en esta versión de ciertas criaturas.

Los líderes del Team GO Rocket ya no son un misterio, pues dejaron de ocultarse en las tinieblas para hacer sus fechorías y combatir con los fans de Pokémon GO para convertir a Giovanni en el nuevo dueño del juego de realidad aumentada.

Sin embargo, gracias al radar Rocket, Cliff, Arlo y Sierra lograron ser interceptados por ciertos usuarios en todo el mundo, quienes lograron vencerlos y rescatar a los nuevos pokémon oscuros que estuvieron posesión de estos malhechores.

Luego de que los habilidosos entrenadores de Pokémon GO derrotaron uno de los líderes del Team GO Rocket, este le entregó una piedra Teselia, pociones de vida, polvos estelares y la opción de capturar la pokémon oscuro que derrotaron, que para sorpresa de muchos era shiny.

A pesar que Niantic no lo ha anunciado oficialmente, ya que Giovanni aún no aparece en Pokémon GO, ya es un hecho que los jugadores tendrán opción de capturar sus primeros pokémon oscuro shiny siempre y cuando derroten a los líderes del Team GO Rocket.

De acuerdo a los reportes, por el momento solo son tres los pokémo oscuro shiny que pueden ser capturados con este nuevo modo de juego que incluye al Team GO Rocket y a continuación te mencionamos quiénes son.

Los primeros pokémon oscuro shiny

Por el momento, se sabe que Sneasel, Meowth y Scyther son los pokémon que están utilizando los líderes del Team GO Rocket, los mismos que tienen probabilidad de ser capturados en su variante shiny.

Cliff está utilizando a Meowth para batallar contra los entrenadores de Pokémon GO

Sierra elige a Sneasel para sembrar el miedo en todos los entrenadores de Pokémon GO que quieran enfrentarla.

Arlo, el último líder del Team GO Rocket tiene en su posesión un poderoso Scyther para vencer rápidamente a sus contrincantes.

Recuerda que para poder enfrentar a los líderes del Team GO Rocket, es necesario reunir seis componentes misteriosos, que se obtienen luego de vencer a los reclutas de este peligroso escuadrón, para crear el radar Rocket y conocer la ubicación de Cliff, Arlo y Sierra.