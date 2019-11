Pokémon GO: Giovanni llega al videojuego para arrebatarte todos tus pokémon

Pokémon GO se sumergirá en una era de oscuridad. El Team GO Rocket ha puesto en marcha su plan para invadir el popular juego de realidad aumentada y se ha anunciado la fecha en que Giovanni hará su aparición en el aplicativo de Niantic.

En las últimas horas, el Team GO Rocket se ha convertido en una verdadera preocupación en Pokémon GO, pues en varias partes del mundo se han reportado que Cliff, Arlo y Sierra, líderes de esta malvada organización, están retando a los jugadores del videojuego.

El nuevo mensaje del Team GO Rocket fue encontrado en los archivos del Profesor Willow, quien logró descifrar parte del comunicado y ha emocionado a los fans de Pokémon GO, quienes se sienten listos para darle frente a estos peligrosos entrenadores.

Si bien el mensaje no se muestra en su totalidad debido a que está encriptado, el Profesor Willow ha logrado descifrar la parte final del comunicado que nos permite saber la fecha en que llegará Giovanni a Pokémon GO.

Giovanni en Pokémon GO

De acuerdo a la nueva notificación que recibieron los jugadores de Pokémon GO, el mensaje del Team GO Rocket advierte que su líder, Giovanni, llegará al juego de realidad aumentada el este jueves 7 de noviembre. Pero aún no se sabe de qué manera aparecerá en el videojuego.

Giovanni y las filtraciones

Desde que llegaron los reclutas del Team GO Rocket a Pokémon GO, surgieron varias filtraciones que demostraban que Giovanni, líder de esta organización, se encontraba en los códigos del juego de realidad aumentada.

Además, apareció una imagen que nos mostraba la nueva imagen que iba a tener Pokémon GO, la misma que ves cada vez que ingresas al juego de realidad aumentada, donde aparecen los líderes del Team GO Rocket: Cliff, Sierra y Arlo.

En la imagen, logramos ver por fin a Giovanni, quien está en la parte superior y tiene detrás el característico gimnasio de ciudad Verde, el mismo que defiende en los videojuegos oficiales de Pokémon y en el anime de la saga.

Medallas de Giovanni filtradas en Pokémon GO.

Giovanni es un entrenador de mucho cuidado, pues es muy experimentado en pokémon de tipo tierra, que posiblemente aparezcan en Pokémon GO cuando el infame líder del Team GO Rocket haga su aparición en el videojuego junto a Nidoking, Ninoqueen y Rhydon.

Además, han aparecido filtraciones donde se han encontrado tres medallas con la silueta de Giovanni, lo que quiere decir que el jefe del Team GO Rocket no tendrá una aparición fugaz en Pokémon GO, sino que podría ser parte de algo mucho más grande dentro del juego de realidad aumentada.