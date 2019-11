Pokémon GO: Conoce la mejor hora para capturar a Cobalion con 100 IV [FOTOS]

Pokémon GO tiene como jefe de incursión nivel 5 al primer legendario de la quinta generación, Cobalion, quien llegó hace unas semanas para retar a todos los entrenadores del videojuego, y está a solo horas de protagonizar el evento semanal Hora Legendaria.

Si bien Niantic no ha confirmado el evento oficialmente, han aparecido distintos reportes en redes sociales que entrenadores de Pokémon GO en Asia y Oceanía han sido los primeros en disfrutar la Hora Legendaria de Cobalion.

Cobalion llegó a Pokémon GO hace unos días, y si no tienes registrado a este poderoso pokémon en la pokédex de Teselia, te aconsejamos que vayas preparándote para enfrentarlo en las incursiones del juego de realidad aumentada.

Esto se debe a que la Hora Legendaria de Cobalion está programada para iniciar hoy miércoles 6 de noviembre desde las 6 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, hora local. Sin embargo, no recibirás pases de incursión extra por participar de este evento.

Cobalion, líder del trío de los espadachines místicos de Teselia, es una de las criaturas más poderosas de la quinta generación. Es de tipo lucha y acero y tiene stats de defensa, vida y ataque muy parejos, por lo que será un verdadero reto vencerlo en Pokémon GO.

No debes preocuparte si por cuestiones personales no participas de la Hora Legendaria de Cobalion, ya que el líder de los espadachines místicos de Teselia se quedará en Pokémon GO hasta el 26 de noviembre, por lo que tienes muchos días para capturarlo.