Smash intenta imitar a Phillip Chu Joy y es ‘troleado’ por sus seguidores

El nombre de ‘Smash’, tag del popular Freddy Sina, ha estado siempre relacionado a Dota 2 y a la escena de esports, título competitivo de PC. Sin embargo, una reciente publicación ha alarmado a todos sus fans sobre la posibilidad de que se dedique al sorteo de consolas al mismo estilo de Phillip Chu Joy.

Freddy Smash Sina se hizo conocido desde muy temprano en la escena local de Dota 2, tras destacarse en equipos como Not Today y Elite Wolves. Aunque ya no muy activo, ‘Smash’ sigue siendo un referente del videojuego y es seguido por miles.

Sin embargo, ‘Smash’ podría estar buscando otros aires y ya estaría iniciándose en otra actividad conocida de la industria, el de los sorteos de consolas, siguiendo los pasos de otro conocido influencer del medio, Phillip Chu Joy.

Phillip Chu Joy es otro popular influencer de videojuegos, muy conocido también por sus famosos sorteos en Facebook, que le han dado una fama especial. Chu Joy suele sortear consolas, accesorios, coleccionables, smartphones, entre otros.

Pues bien, todo indicaría que ‘Smash’ estaría listo para empezar en este ‘rubro’, pues desde su cuenta oficial de Facebook ha anunciado ya un sorteo de una consola PS4, al mismo estilo de Chu Joy.

Esto ha generado una abalanza de comentarios de los seguidores de ‘Smash’ en la publicación de Facebook. Algunos ya lo comparan con Chu Joy, otros lo felicitan por su estado de forma física y otros, hasta temen porque ‘El Prosor’ deje el Dota 2 en favor del sorteo de consolas. Mira las mejores reacciones en nuestra galería.

Al tratarse de un evidente acuerdo entre dos jugadores profesionales de Dota 2, un actor y comediante de stand-up, y un banco (además de ser un sorteo a nivel nacional) no es difícil pensar que este no sea el último sorteo con la presencia de ‘Smash’.

Incluso se podría demostrar el alcance que tiene ‘Smash’ entre el público de consolas de videojuegos. Aunque la gran mayoría sea afín con Dota 2, un juego exclusivo de PC, muchos usuarios juegan tanto en computadoras como en consolas.

El sorteo, que ya se va viralizando en Facebook, ha sido organizado entre el propio Smash y jugadores profesionales de Dota 2 como Juan Carlos Tito (vann.god), además del comediante Luis Lavanda y el banco Banbif.

Sin embargo, hay que indicar que solo se puede participar del sorteo vía Instagram, según lo dicho por el propio ‘Smash’:

“Hola amiguitos. Estamos sorteando un súper premio a nivel nacional ¿Quieres ser el ganador de una consola PS4 Sony 1TB HITS Bundle 5? Incluye: 1 juego Days Gone, 1 juego Rainbox Six Siege, 1 juego DETROIT Become Human, 1 suscripción PlayStation Plus por 3 meses”.

Para participar en el sorteo del mes debes seguir las cuentas de @banbifperu, @vann.god y @smash_sama y @luis.lavanda en Instagram, además, debes etiquetar en los comentarios de la publicación de Instagram a dos amigos y compartir un post en tus stories etiquetando a la cuenta @banbifperu.