Red Dead Redemption II: Conoce el precio, dónde comprar y requisitos para descargar el videojuego en PC [VIDEOS]

Red Dead Redemption II tiene un nuevo horizonte. El aclamado videojuego de Rockstar Games que se lanzó primero en PS4 y Xbox One hace un año, por fin ve la luz en PC, pues RDR2 acaba de estrenarse y aquí te contamos todos los requisitos, dónde descargar y su precio.

Si bien se filtraron muchas pruebas de que Red Dead Redemption II llegaría a PC desde hace varios meses. La llegada de esta nueva versión aumentó cuando Rockstar lanzó su launcher oficial de videojuegos para computadora.

Días después, el estudio hizo oficial la llegada de Red Dead Redemption II a PC con un impresionante tráiler, en el que se anunciaba que se habían realizado importantes mejoras gráficas y de jugabilidad exclusivas para esta plataforma.

Ese decir, los usuarios que adquieran la versión de PC de Red Dead Redemption II podrán disfrutarlo a 60 fps nativos, a diferencia de la versión de consolas PS4 y Xbox One, en donde el videojuego corre a 30 cuadros por segundo.

Red Dead Redemption II nos cuenta la historia de Arthur Morgan y su banda de forajidos, en donde conoceremos los inicios del recordado John Marston, quien también fue miembro de esta pandilla del lejano oeste y protagonista de la primera entrega que se estrenó en PS3.

Mejoras gráficas de Red Dead Redempion II

Además, de los 60 fps que fueron confirmados por Rockstar Games, Red Dead Redemption II tendrá la capacidad de alcanzar resoluciones de hasta 8k. Sin embargo, no dispondrá de Ray-Tracing para una mejor visión de sombras. No obstante, esto no impedirá que el videojuego se vea muy real.

Requisitos de Read Dead Redemption II en PC

Red Dead Redemption II es de los estrenos más importantes en PC en este año. Sin embargo, no cualquier software podrá correr este videojuego que acaba de ser lanzado oficialmente en las computadoras, es por eso que te presentamos los requisitos mínimos y recomendados para descargar RDR2.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7

CPU: Intel Core i5-2500k o AMD FX-6300

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 770 (2GB) o AMD RAdeon R9 280 (3GB)

Espacio libre para el disco duro: 150 GB

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X

RAM 12 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX1060 (6GB) o AMD Radeon RX 480 (4GB)

Espacio libre para el disco duro: 150 GB

Traíler de lanzamiento de Red Dead Redemtpion II

Dónde comprar y precio de Red Dead Redemption II en PC

Red Dead Redemption II ha sido puesto a la venta por Rockstar Games el día de hoy. El videojuego podrás encontrarlo en las tiendas virtuales de Epic Games Store y el launcher de Rock Star Games.

Red Dead Redemption 2 en PC desde Epic Games Store cuesta 60 dólares

Red Dead Redemption 2 desde Rockstar Games cuesta 277 soles (Es necesario que lo compres desde el mismo launcher de Rockstar)

¿Red Dead Redemption está en Steam?

Muchos creían que Rockstar Games colocaría Red Dead Redemption II en todas las tiendas digitales importantes, como es el caso de Steam. Sin embargo, el videojuego solo se puede adquirir a través del cliente del estudio y Epic Games Store.

Esto se debe a que Steam podrá vender los códigos de Red Dead Redemption II a partir de diciembre. Sin embargo, aún no se tiene una fecha exacta en la que el videojuego llegará a la famosa tienda virtual.