Pokémon GO: Líderes del Team GO Rocket están entregando esta increíble recompensa [FOTOS]

Pokémon GO corre peligro. Han aparecido nuevos reportes acerca de los líderes del Team GO Rocket, quienes planean hacer los deseos del malvado Giovanni realidad. Sin embargo, los usuarios hacen todo lo posible para detener esta invasión retando a una batalla pokémon a los líderes del peligroso grupo, que cuando son derrotados están otorgando una piedra Teselia.

La piedra Teselia es uno de los objetos más importantes que hay en la actualidad de Pokémon GO, debido a lo difícil que es conseguirla y porque algunas criaturas de la quinta generación pueden alcanzar su última evolución.

Hasta hace unas horas, solo existía una única forma de conseguir la Piedra Teselia en Pokémon GO y era a través de la caja de recompensa semanal. Sin embargo, su bajo porcentaje de drop en el juego de realidad aumentada enojaba a los usuarios.

No obstante, con esta nueva invasión del Team GO Rocket, que está por iniciar en Pokémon GO, Niantic ha aprovechado lo alborotado que están las cosas en el juego de realidad aumentada para agregar una nueva recompensa una vez que derrotes a algún recluta de este terrible grupo.

De acuerdo a recientes reportes en redes sociales, algunos usuarios de Pokémon GO que logró derrotar a Cliff, uno de los líderes del Team GO Rocket están recibiendo pociones de salud, Polvos Estelares y una Piedra Teselia.

Invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO

Las cuentas oficiales de Pokémon GO e incluso notificaciones del mismo juego de realidad aumentada, han anunciado que algunos jugadores ya pueden coleccionar los componentes misteriosos para crear el Radar y conocer la ubicación de los líderes del Team GO Rocket, Cliff, Arlo y Sierra, quienes le han declarado la guerra a Candela, Blanche y Spark.

Por el momento, los componentes para encontrar a los líderes del Team GO Rocket no están activos en todo el mundo. Sin embargo, en redes sociales continúan apareciendo reportes de jugadores de Pokémon GO que están enfrentándose a los temibles Cliff, Sierra y Arlo, quienes siguen siendo un misterio debido a que no se conocen los pokémon oscuro que utilizan.