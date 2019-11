Nuevos pokémon de la región Galar provocan avalancha de graciosos memes [FOTOS]

Pokémon Espada y Escudo está a la vuelta de la esquina. Nuevos pokémon se avecinan y usuarios en Facebook ya emiten su veredicto sobre las filtraciones que ya rondan por redes sociales a su mejor estilo, con memes.

Las nuevas criaturas llegarán en menos de dos semanas a la franquicia de Pokémon, para aumentar aún más el número de posibilidades en el juego. ¿Estará la región de Galar a la altura de pasadas generaciones?

Por lo pronto se conocen solo 20 de los Pokémon que debutarán en la región de Galar, pero el número crece con las recientes filtraciones que abundaron en redes sociales como Facebook durante la última semana.

Estas filtraciones llegaron acompañadas de graciosos memes que expresan la reacción autentica de los fanáticos de pokémon, sobre todo en grupos de Facebook dedicados al juego como en el uso de hashtags #PokémonLeaks

Para hacerte el trabajo más fácil, y también sacarte una carcajada, hemos reunido los mejores memes que se encuentran en la red, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube.

Revisa todos los memes en la galería y cuéntanos cuál te parece mejor o qué pokémon te parece el mejor diseñados de los que ya se han filtrado en Facebook.

Sobre Pokémon Espada y Escudo

Pokémon Espada y Escudo debutará para Nintendo Switch en todo el mundo este 15 de noviembre e introducirá la región de Galar y a las nuevas criaturas de la octava generación. Sin embargo, no contará con pokédex nacional, ni algunas criaturas de pasadas generaciones.

Galar en Pokémon GO

Aunque no lo creas, el popular videojuego de Niantic, Pokémon GO, también guardará relación con la región de Galar y probablemente con Pokémon Espada y Escudo en el futuro. Por lo pronto, solo hay tres criaturas de Galar en Pokémon GO (de las 12 existentes).

Al igual que con Pokémon Let’s Go, que ya marcó un precedente entre los juegos de Pokémon en Nintendo Switch y el juego de Niantic, se espera que Pokémon GO se mantenga en la vigencia de la región de Galar con nuevas actualizaciones a futuro relacionadas a la octava generación.