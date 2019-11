Cyber Days: los increíbles bajos precios de la Nintendo Switch Lite en Perú

Nintendo Switch Lite es con toda justicia la consola popular más reciente del mercado. Y aunque sacrifica lo de sobremesa, se trata de una portátil capaz de ofrecernos lo último de Nintendo a un precio más económico. ¿Cuánto más bajó su precio en las ofertas por los Cyber Days?

Los Cyber Days corresponden a un evento que organiza la Cámara del Comercio de Lima, programados para el 4, 5 y 6 de noviembre, donde se presentan importantes descuentos para impulsar el comercio electrónico.

Aun así, la misma genera una avalancha de ofertas por toda la red que incluye también a los videojuegos para venta online.

Algunas tiendas online ya figuran increíbles precios para consolas de videojuegos durante los Cyber Days, pero es la Nintendo Switch Lite la que se lleva mayor atención, ya que sus precios no superan incluso los mil soles.

La oferta más baja que hemos podido encontrar pone en venta la Nintendo Switch Lite a tan solo 799 soles, y hasta con un descuento de 50 soles adicional si se usa una tarjeta en específico. Esta misma se encuentra en Linio, una de muchas tiendas online que han presentado ofertas aprovechando los Cyber Days.

Otros anuncios por los Cyber Days ofrecen la consola a 889 o 899 soles, tratándose siempre del modelo gris con 32GB de almacenamiento. Además, la misma viene en ofertas junto a videojuegos.

Un bundle de Nintendo Switch Lite más una copia de The Legend of Zelda Breath of the Wild asciende a los 1,069 soles; con otros videojuegos como Super Mario Maker 2, el precio asciende solo 20 soles más (1,089 soles)

Esto, para un mercado como el latinoamericano es sumamente sorpresivo, además de tratarse de una consola recién estrenada, que podría hacerle frente a cualquiera de nueva generación por su inusual precio para ser aún vigente.

Sobre Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite se estrenó el 20 de septiembre del 2019, y aunque se trata prácticamente de una consola portátil, es capaz de ejecutar casi por completo todo el catálogo de Nintendo actual para Switch. ¿Te animas a aprovechar los Cyber Days?