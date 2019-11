God of War podría llegar a PC: Cory Balrog quiere seguir los pasos de Kojima

God of War es probablemente la pieza de software más añorada de los usuarios de PS4, o al menos está muy cerca de serlo. Y es que, al ser un videojuego exclusivo, puede generar bastante recelo al momento de ser sugerido para PC. Pero ¿y si su mismo director lo desea así?

God of War fue el juego más laureado del pasado año, ganando el premio de ‘videojuego del año’ en la mayoría de publicaciones especializadas, incluyendo The Game Awards 2018.

Hideo Kojima (Death Stranding), Cory Balrog (God of War)

Increíble hazaña para Cory Balrog, director del videojuego, pero también (o hasta más) para Sony, que mantuvo los privilegios de la publicación de God of War exclusivamente para su plataforma, PS4.

Por supuesto, God of War es una franquicia nacida en PlayStation, pero abriendo un poco más el panorama, ¿desearíamos realmente volver al complicado debate sobre la razón de ser de las exclusivas ahora que apareció Death Stranding?

Es evidente, puesto que ya se lo plantearon a Cory Balrog. En una discusión que él mismo generó en Twitter al afirmar que la no-exclusividad de Death Stranding en alguna plataforma no importa.

Cory Balrog: "La no exclusividad de Death Stranding no importa".

"La exclusividad no importa”

“No importa en lo más mínimo” dijo el galardonado director. Lo que no se esperaba, o quizá sí, era la reacción de los fanáticos que rápidamente presentaron la pregunta del millón.

El usuario FameEnt2k hizo lo propio, “es tiempo para que God of War sea jugable en PC, señor” dijo, respondiendo a la publicación en Cory. La respuesta del creativo de SCE genero sorpresa e intriga en muchos.

“Sabes, me encantaría que eso pasara. Pero es, lamentablemente, una decisión muy lejana a mi grado (o influencia). Como se demuestra a diario, no soy ningún Kojima” dijo Balrog, asombrando al mundo entero.

¿Exclusividad es solo un contrato?

Se trata ciertamente de una respuesta muy directa, sobre todo a la configuración de la industria con relación a la existencia de las exclusivas.

Y es que, aunque al mismo Balrog (uno de los principales responsable de que God of War sea como es, el videojuego más galardonado del 2018) quiera que su obra aparezca en más plataformas, esta decisión no está en sus manos.

Un dicho popular ha cobrado fuerza en los últimos años y podría adaptarse fácilmente con la obra de Balrog. “La única razón para que God of War (o cualquier otro exclusivo) no esté en PC es un contrato”.

God of War en PC es uno de los grandes deseos de Cory Balrog.

¿Morirán los exclusivos?

Lo que ha dicho el director creativo de Santa Monica Studios, estudio que forma parte del conglomerado de Sony Interactive Entertainment, es que son esferas de influencia más altas las que toman estas decisiones.

¿Será esto como si a un artista o cantautor se le obligará solo a publicar en un canal de distribución específico, como Spotify o Apple Music? Podría ser. Lo real es que los directores de videojuegos están más sujetos a las compañías que distribuyen los mismos, y que básicamente los financian, que otros creativos en otros rubros.

Esto por la misma configuración de la industria, y mucho más en títulos AAA como este. Pues bien, puede que Cory Balrog haya querido ver a God of War disponible para más personas desde un inicio, pero al parecer no basta con eso.

¿Puede cambiar esto en el futuro y ver a God of War en PC? Creemos que la posibilidad está abierta, sobre todo cuando han sucedido más casos de estos últimamente (Detroit Become Human, Heavy Rain, etc) y, sobre todo, con el caso de Death Stranding y Kojima, que tuvo en suspenso a los jugadores de PC por meses y ahora ya pueden celebrar.