Pokémon GO: chica hace sexy cosplay de ‘Rosa’ de Pokémon Blanco y Negro y enamora a fans [FOTOS]

Una chica se ha ganado el corazón de miles de jugadores de Pokémon GO, luego de que hiciera un sexy cosplay de 'Rosa’, la protagonista femenina que aparece en los videojuegos Pokémon Blanco y Negro, los cuáles transportan al jugador a la región Teselia (Unova) que recientemente ha sido añadida al videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic.

Por si no lo sabes, Pokémon Blanco y Negro es un videojuego totalmente diferente a Pokémon GO, ya que no fue desarrollado por Niantic, sino por Nintendo y pertenece a la quinta generación de esta popular franquicia.

Aunque el videojuego no goza de la misma popularidad que Pokémon GO, todavía tiene muchos fans que recuerdan a sus protagonistas con cariño, uno de ellos es Rosa, llamada ‘Nanci’ en España y ‘Mei’ en su versión japonesa.

Una chica, que al parecer es fanática de ‘Pokémon Blanco y Negro’, no dudó en realizar un sexy cosplay de ‘Rosa’, sin imaginar que terminaría robando el corazón de miles de fanáticos de esta franquicia.

