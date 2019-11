[EN VIVO] Blizzcon 2019 LIVE STREAM vía Twitch TV para ver la ceremonia y anuncios estelares

Twitch TV EN VIVO | La Blizzcon 2019 LIVE STREAM, quizá sea la edición más esperada por los fans de Blizzard está a punto de comenzar con los estelares anuncios de Diablo 4 y Overwatch 2, además de la nueva expansión ya filtrada (Shadowlands) de World of Warcraft y más detalles de Warcraft 3 Reforged. .

La Blizzcon 2019 llega en especial ocasión tras largos años de pocos anuncios por parte de Blizzard y algunos más decepcionantes que festivos (Diablo Inmortal). Recientes filtraciones sobre Overwatch 2 y Diablo 4 pueden hacer explotar la olla de presión de júbilo en los fans por fin esta tarde en el Anaheim Convention Center en California, Estados Unidos.

Blizzcon 2019 EN VIVO

Blizzcon 2019: stream en Twitch

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Blizzcon 2019: stream en YouTube

Puedes seguir la Blizzcon 2019 EN VIVO desde aquí mismo a través la transmisión en Twitch vía stream que te compartimos. Blizzard también presenta una transmisión, pero con la posibilidad de comprar una entrada virtual (con un costo de 49,99 dólares) que incluye algunos obsequios y souvenirs digitales para World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, Hearthstone II, Heroes of the Storm, Diablo 3 y otros juegos de battlenet.

Blizzcon 2019: fecha y horarios

La fecha para la Blizzcon 2019 comprende los días 1 y 2 de noviembre. Para el primer día, la presentación inicial comenzará a la 1:00 (horario Perú, UTC -5) y se extenderá hasta las 11:00 de la noche.

Horarios de Blizzcon 2019

La Blizzcon 2019 empieza el 1 de noviembre. Aquí puedes ver los horarios de inicio de la convención en otros países como México o Argentina. Busca tu país o región y prepárate.

Perú: 1:00 p.m

México: 1:00 p.m

Colombia: 1:00 p.m

Panamá: 1:00 p.m

Ecuador: 1:00 p.m

Bolivia: 2:00 p.m

Chile: 2:00 p.m

Paraguay: 2:00 p.m

Venezuela: 2:00 p.m

Estados Unidos (ET): 2:00 p.m

Argentina: 3:00 p.m

Uruguay: 3:00 p.m

Brasil: 3:00 p.m

España: 7:00 p.m

Estados Unidos (PST): 11:00 a.m

¿Qué es y qué veremos en la Blizzcon 2019?

Blizzcon es la convención anual celebrada por Blizzard para celebrar y anunciar lo más novedoso de sus franquicias, algunas de gran importancia en la industria.

Gran expectativa se acumula para este año. La Blizzcon 2019 promete con dos pesos pesados para ser anunciados este año, Diablo 4 y Overwatch, títulos muy esperados por la comunidad y de los que hay un buen número de filtraciones al respecto.

Además, se espera también el anuncio oficial de la nueva expansión de World of Warcraft, Shadowlands (que no debe confundirse con el parche N’zoth) además de novedades para Heroes of the Storm y Hearthstone.

Este es el itinerario (schedule) para el primer día de la Blizzcon 2019, el 1 de noviembre:

Blizzcon 2019: itinerario del 1 de noviembre

¿Es necesario la entrada virtual para ver la Blizzcon 2019?

No es necesario. La entrada virtual solo te brinda contenido exclusivo como obsequios conmemorativos, pero no habrá ningún tipo de restricción para ver el streaming de Twitch de Blizzard en la Blizzcon 2019.

Los beneficios de la entrada virtual incluyen desde aspectos para Genji para Illidan y Symmetra para Tyrande en Overwatch (de rareza exclusiva) hasta un reverso de carta para Hearthstone como un Transmog para World of Warcraft, como muchos más.

La entrada virtual de la Blizzcon 2019 te da muchos beneficios.

¿Cómo adquirir un ticket virtual para Blizzcon 2019 en Facebook?

Si te parece complicado desembolsar 49,99 dólares en otra página por más confiable que sea, será valioso para ti saber que exista una forma mucho más dinámica, a través de Facebook.

El truco para ganar la entrada virtual de la Blizzcon 2019 con Facebook es ver transmisiones en vivo, unas bastante específicas que te dejamos en esta lista:

Se trata de canales de Facebook Gaming en los cuales podremos encontrar drops, que podrían tener un código para un ticket virtual de Blizzcon 2019. El momento en el que estos puedan llegar es completamente aleatorio, así que aún tienes tiempo.

¿Cual es el anuncio más esperado por ti en la Blizzcon 2019?