PS4: Revelados los juegos gratis de noviembre en PlayStation Plus

El par de videojuegos gratuitos para PS4 de noviembre acaba de revelarse y son dos títulos muy centrados en su género. Uno es de acción y otro es de horror, para asegurar horas de diversión a los suscriptores de PlayStation Plus.

Sony hizo el anuncio hace algunas horas de este 30 de octubre, en la previa de Halloween, que justamente servirá de gran contexto para uno de los videojuegos gratis que ha anunciado.

Aun así, estos dos recién estarán disponibles a partir del 5 de noviembre, aunque quedan perfectos para un ambiente post-noche de brujas.

Nioh

El primer juego gratis para PS Plus es el afamado Nioh, que podrá ser jugado usando a William como protagonista si es que contamos con un archivo de guardado de Nioh 2.

Nioh es un juego acción con elementos RPG centrado principalmente en el combate. Team Ninja, sus desarrolladores (de la saga Dead or Alive) publicaron el título hace ya casi 3 años (febrero del 2017).

Nioh (2017)

Outlast

El segundo título gratuito para suscriptores de PS Plus es Outlast, un survival horror en primera persona creador por Red Barrels Games, cuyos miembros crearon en el pasado joyas como Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell y hasta Uncharted.

Quizá la principal atracción de Outlast, o no tanto, es que nuestro protagonista no puede defenderse combatiendo, solo moverse y escabullirse, es decir, escapar, haciéndolo una auténtica experiencia justa para Halloween.

Outlast (2014)

Además, Sony ha recalcado en su video de noviembre de PS Plus los beneficios del servicio, mostrando irónicamente el juego multijugador online que brinda el mismo. ¿Era necesario recordarnos que debemos pagar por algo que en otras plataformas es gratuito?

Lo cierto es que PlayStation Plus no ha protagonizado el más enérgico ‘crescendo’ de los servicios o características de Sony y PS4 en los últimos meses, y a poco tiempo del cambio generacional con PS5, solo podemos ver esfuerzos por captar más usuarios.

¿Más juegos al llegar PS5?

Aunque la PS5 ya tenga casi confirmada la retrocompatibilidad, dudas sobre si PS Plus ampliará el número de videojuegos gratuitos por mes siguen en vigencia.

Todo lo que podemos deducir es que la reducción de títulos (de 6 a 2) gratis en PS Plus no ha sido la mejor jugada de Sony, al menos para la mayoría, aunque esté generando que títulos como The Last of Us Remastered lleguen al servicio gratuitamente.

Por otro lado, la competencia, Xbox Live Gold, sigue manteniendo su línea de 4 títulos gratuitos para sus suscriptores, aunque se evidencia la carencia de títulos AAA, como ahora en noviembre con Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, The Final Station, Star Wars: Jedi Starfighter y Joy Ride Turbo.

