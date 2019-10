Pokémon GO. ¿Cómo conseguir el descuento para la entrada al evento de Regigigas?

Pokémon GO es una caja de sorpresas. Regigigas está por llegar al videojuego de Niantic a través de la investigación especial Un descubrimiento colosal al que se puede acceder comprando una entrada con dinero real, la misma que tiene un increíble descuento por tiempo limitado y aquí te contamos cómo conseguirlo.

Un descubrimiento colosal es la primera investigación especial que estará activado por algunas horas en Pokémon GO. Además, nos contará la historia del origen del poderoso Regigigas, el legendario de Sinnoh.

[object Object]

Pokémon GO recibió la cuarta generación que se desarrolla en la región de Sinnoh hace un año exactamente, y desde entonces los fans han podido capturar a los pokémon legendarios y míticos por medio de eventos.

Sin embargo, Regigigas era uno de los legendarios de Sinnoh que no había hecho acto de presencia oficialmente en Pokémon GO, a pesar de que se filtró en las primeras imágenes que nos mostraban el modo de PVP antes de que este esté activo.

Ante la incertidumbre por conocer el debut de Regigigas en Pokémon GO, Niantic sorprende a sus fans anunciando la llegada de este legendario a través de una investigación de paga llamada Un descubrimiento Colosal.

[object Object]

Esta investigación especial ya tiene muy emocionados a los fans de Pokémon GO, debido a que iniciará en menos de cuatro días y los que logren comprar la entrada serán aquellos que tendrán a Regigigas antes de tiempo, además, de recibir una medalla exclusiva y varios bonus.

Fecha y horario para la investigación especial un descubrimiento colosal

El evento de Halloween 2019 está por llegar a su fin en Pokémon GO, lo cual dará paso a la tan esperada investigación especial Un descubrimiento colosal con Regigigas, que iniciará el próximo sábado 2 de noviembre.

Te recomendamos que vayas haciendo espacio a tu agenda para este sábado 2 de noviembre, pues la investigación especial de Regigigas se activará a las 11:00 a.m. (hora local) y culminará el mismo día a las 7:00 p.m.

[object Object]

Precio de la entrada un descubrimiento colosal

Para participar de la investigación especial Un descubrimiento colosal es necesario que los fans de Pokémon GO compren la entrada del evento en la tienda del juego de realidad aumentada; cuyo precio es de 24.90 soles.

No obstante, en horas de la mañana los fans de Pokémon GO en Perú que se decidieron comprar la entrada a esta investigación especial con Regigigas se sorprendieron al saber que tenían un descuento por tiempo limitado y aquí te contamos cómo acceder a ella.

Un descubrimiento Colosal cuesta inicialmente 24.90 soles en Pokémon GO.

[object Object]

¿Cómo conseguir el descuento para la entrada al evento de Regigigas?

Si bien la entrada al evento de Regigigas se ha puesto a la venta en Pokémon GO, la compra de este objeto que te permitirá participar del evento se realiza a través de Play Store, si es que disfrutas del videojuego en un smartphone Android.

Primero debes dirigirte a la tienda virtual de Pokémon GO, luego ir hacia la imagen de Regigigas y presionar donde dice “Más Información” para que puedas comprar la entrada al evento.

Una vez que hayas decidido comprar la entrada a la investigación especial Un descubrimiento colosal, te aparecerá un descuento de 3.50 soles por haber realizado una compra superior a S/14.

[object Object]

El descuento de 3.50 en la entrada a la investigación especial un descubrimiento colosal es por tiempo limitado.

Con este descuento, la entrada al evento de Regigigas te costará 21.40 soles. No obstante, es preciso mencionar que esta oferta estará activa solo por 24 horas en el aplicativo de Pokémon GO. Además, la reducción del precio solo se ha reportado en Play Store de Android, pues no se sabe si en App Store de iOS también se ha reducido el costo al ticket por tiempo limitado.

A continuación, te dejo un video para que puedas comprar fácilmente la entrada de la investigación especial Un descubrimiento colosal y te conviertas en el primer entrenador de Pokémon GO en registrar a Regigigas.

[object Object]