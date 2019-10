Minecraft 2 es ‘anunciado’ y se hace tendencia en todo el mundo

‘Minecraft 2’ es la nueva tendencia en redes sociales de todo el mundo. El sucesor del popular videojuego de supervivencia ha sido ‘revelado’ como próximo anuncio de Nintendo Switch, programado para el próximo Nintendo Direct.

Los últimos rumores apuntan que el próximo Nintendo Direct se realizará este 6 de noviembre, centrándose en los últimos lanzamientos para Switch en lo que resta del año.

¿Minecraft 2 sería anunciado en el próximo Nintendo Direct?

Sin embargo, además de Pokémon Espada y Escudo y demás, poco se sabe sobre los planes de Nintendo para este último cuarto del año e inicios del próximo.

Parece el escenario perfecto para que un rumor o ‘filtración’ como esta haya aparecido, y esté alborotando a todo el mundo gamer, aunque también generando mucha confusión.

Todo se debe a miles de tuits que han inundado tanto Twitter como otras redes sociales, donde se comparte la captura de un supuesto foro, donde un usuario anónimo asegura que Minecraft 2 será anunciado en el Nintendo Direct.

Red Dead Redemption 2 y Cyberpunk 2077 para Switch

Aun así, los ‘leaks’ no acaban ahí, y la misma imagen señala que se mostrará un nuevo tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Red Dead Redemption 2 y Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch, así como una nueva edición de la consola híbrida llamada “Switch Pro” capaz de correr estos dos últimos títulos.

Esto además del ya mencionado Minecraft 2 que será “oficializado” con un teaser durante la transmisión de Nintendo. La misma imagen ha sido compartida por millones de cuentas de Twitter y ha generado que “Minecraft 2” se convierta en tendencia.

Sin embargo, la gran mayoría de usuarios que comparten la imagen, lo han hecho para expresar su confusión, desazón o hasta burlas debido a lo exagerado que suena todo esto.

Grand Theft Auto 6 (GTA VI) exclusivo de Switch

Lo más probable es que se trate de información falsa, sobre todo por la inclusión de Grand Theft Auto 6 (sucesor de GTA V) como exclusivo de Nintendo Switch.

Si GTA 6 termina siendo como todos suponemos, un título aún más detallado que el mismo GTA V, las posibilidades de que corra en una Nintendo Switch son ínfimas.

Además, la supuesta Nintendo Switch Pro llegaría con el juego como exclusivo en 2020, y capaz de proveer una resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo.

Afortunadamente (o lamentablemente) el propio autor de la supuesta filtración ya aclaró que la información dada es falsa. Tú ¿qué opinas? ¿Crees que todo sonaba muy bien para ser cierto?