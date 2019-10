Pokémon GO posiblemente sea el primer contacto de muchas personas con los videojuegos de la popular franquicia que ya lleva más de 20 años en las consolas portátiles de Nintendo. Esta vez, se habría descubierto por qué se les dice “perros legendarios” a Entei, Suicune y Raikou.

Pokémon Gold & Silver’s es el segundo videojuego de la franquicia, que se estrenó en 1999 en Japón para Game Boy Color y un año más tarde en Norte América y demás países. Sin embargo, la beta de este importante título ya existía desde 1997.

Este es uno de los videojuegos que sentaría una de las bases para las siguientes generaciones de la franquicia, ya que fue el primero en ser desarrollado a colores y es donde se introducen los pokémon en su forma shiny. Además, también añade el tipo siniestro y acero a la saga, lo cual hizo que Eevee pierda su tan anhelada evolución tipo veneno.

Pokémon Oro y Plata (Gold & Silver’s) se desarrolla en la región de Johto y los legendarios que protegen este lugar son: Entei, Suicune y Raikou; cuyo aspecto original está basado en felinos, pero no siempre fue así.

De acuerdo a la beta de Pokémon Gold & Silver’s que se filtró hace unos años, se descubrió que los legendarios de Johto no siempre tuvieron aspectos de felinos, si no que eran muy similares a los caninos, lo cual habría motivado a que los fans que lograron disfrutar esta fase de prueba, continúen llamándolos “perros legendarios” a pesar de ya no lucir así.

Además, también se reveló que en la fase de prueba de Pokémon Oro y Plata, Entei, legendario de tipo fuego, no tenía este nombre, pues en la pokédex de Johto que estaba en la beta era nombrado como “En”, que en inglés significa “fire”.

Entei no fue el único, pues realmente fueron los tres “perros legendarios” de Johto, ya que Raikou y Suicune tenían la apariencia de canes; cuyo aspecto podrás conocerlo en la galería de imágenes que hemos hecho para que conozcas cómo lucían estos poderosas criaturas en Pokémon Gold & Silver’s.

También hemos logrado rescatar un video de YouTube donde un usuario realiza una batalla con los legendarios de Johto: Entei, Raikou y Suicune, en la beta de Pokémon Oro y Plata, que como mencionamos párrafos arriba, fue liberada en Japón en 1997.