Need for Speed Heat muestra alucinantes carreras callejeras y persecuciones en nuevo tráiler [VIDEO]

Need for Speed Heat ya calienta motores. El nuevo videojuego de Ghost Games será el reinicio de la famosa franquicia NFS; cuya fecha de lanzamiento está cada vez más cerca y para generar hype entre los fans, los creadores han lanzado un alucinante tráiler con carreras callejeras y persecuciones.

El reciente tráiler de NFS Heat fue compartido hace instantes en el canal oficial de PlayStation en YouTube, el cual ha sorprendido a los fans debido a que aparecería el recordado BMW M3 GTR, del recordado Need for Speed Most Wanted.

Need for Speed Heat nos llevará a la ciudad de Palm City, que está inspirada en Miami. Sin embargo, este escenario nos permitirá llevar una doble vida en el videojuego, que se complementarán, pues podremos experimentar las carreras legales e ilegales en un mismo lugar.

Durante el día, Palm City es una ciudad completamente tranquila, en donde se realiza el circuito llamado Speedhunters Showdow, del cual podremos ser parte y nos permitirá ganar carros y mucho dinero en Need for Speed Heat.

Sin embargo, cuando la Luna alumbre todo Palm City durante 12 horas y las calles de la ciudad estén desoladas, se escucharán potentes motores de autos que superarán los 200 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Esto será la señal de que las carreras clandestinas han empezado en NFS Heat, las cuales son controladas por policías corruptos.

Need for Speed Heat Tráiler

El tráiler de Need for Speed Heat nos habla específicamente de “Playground”, en el que los usuarios podrán participar de todo tipo de carreras clandestinas que se realizarán en las noches de Palm City, como competencia de derrapes, circuitos, pruebas de velocidad, entre otros.

Además, la cinemática de lanzamiento nos muestra lo intenso que serán las persecuciones policiales en Need for Speed Heat, las cuales irán subiendo de nivel conforme vayamos destruyendo estructuras en la ciudad ¡Hasta utilizarán un helicóptero para atraparnos!

Por otro lado, es posible que el policía que nos habla en el nuevo tráiler de Need for Speed Heat también se trate del jefe final del videojuego, pues recordemos que el título tendrá agentes del orden corruptos que buscarán adueñarse del bajo mundo.

A continuación, te dejamos con el tráiler de lanzamiento de Need for Speed Heat, videojuego que llegará el próximo viernes 8 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.