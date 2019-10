Creadores de Pokémon Escudo y Espada siguen revelando más detalles de los videojuegos que traerán la octava generación de la franquicia. Esta vez, el director de ambos títulos de Game Freak los motivos por el que tardaron medio año en crear este detalle de Galar.

Pokémon Espada y Escudo serán los primeros videojuegos de la franquicia que podrán jugarse en Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Estas creaciones de Game Freak nos llevarán a la inmensa región de Galar, que está inspirada en el Reino Unido, en tiempos de la revolución industrial.

Los nuevos videojuegos de Game Freak vienen siendo criticados desde que Masuda, director de Pokémon Shield and Sword, confirmó que la pokédex nacional no estará disponible en estas entregas porque no era viable poner a más de 800 pokémon en estas entregas de Nintendo Switch.

En una reciente entrevista de Famitsu a Shigeru Ohmori, otro de los directores de Pokémon Espada y Escudo, contó que durante el proceso creativo del videojuego, se discutió por medio año el tamaño que debía tener el pasto que habrá en Galar.

De acuerdo a Ohmori, las personas que participaban en el desarrollo de Pokémon Escudo y Espada se preguntaban qué tamaño debía tener, cuánto espacio, cuántos gráficos deberían usar para presentar la hierba en ambos videojuegos.

PUEDES VER Pokémon Escudo y Espada muestra nostálgico tráiler con los pokémon que encontrarás en Galar [VIDEO]

Esto se debe a que la hierba alta dentro de Galar será el lugar en el que los usuarios se encuentren con los pokémon salvajes, para combatir contra ellos y posteriormente capturarlos.

Recuerda que Pokémon Espada y Pokémon Escudo son los videojuegos que se desarrollarán en la región de Galar y traerán la octava generación de la franquicia. Además, estos títulos se estrenan el próximo 15 de noviembre en Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite.