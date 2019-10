PlayStation 2 cumple 19 años: ¿por qué se convirtió en la consola más vendida de la historia?

La PlayStation 2 cumplió hoy un año más de vida, casi dos décadas de una consola que, hace apenas 7 años, recién cesaba su producción. ¿Cómo logró ser la consola más vendida de la historia y conquistar así la cúspide del ‘couch gaming’?

Superando los 155 millones de unidades vendidas, la PS2 se ubicó por encima de otros éxitos y emblemas del hardware de videojuegos como la Nintendo DS, Game Boy, Wii y la misma PlayStation 1.

PS2

Su llegada coincidió con el auge de la primera era dorada del PC Gaming, además de una mejora en gráficos 3D que habían sido demasiado precarios en la primera PlayStation.

Aun así, el inicio de su éxito se enmarcó por una fuerte campaña publicitaria que recogió todo lo logrado por PS1 añadiéndole un plus que, por sí solo, vendió millones de consolas: el lector de DVD.

En una jugada magistral de Sony, con sus décadas de experiencia en la electrónica de consumo, la PS2 llegó al mercado un paso delante de sus competidoras. No solo fue la esperada sucesora de la exitosa PS1, sino también la lectora de DVD más barata del mercado.

Esta fue probablemente la principal razón por la que la PlayStation 2 desplomó por completo las posibilidades de la competencia (con un Microsoft recién llegado) de liderar el mercado de consolas en la sexta generación.

Además, confirmó a Sony como una más, o quizá la más importante, de las empresas dedicadas al hardware dedicado para videojuegos domésticos. El legado de PS2 selló con un éxito sin precedentes (ni alcanzado hasta el día de hoy) la última generación de consolas antes de la instauración del online por defecto.

Tampoco puede ignorarse su gran catálogo, con poco menos de 4000 juegos publicados en todas las regiones. La PS2 fue contemporánea con el auge de los shooters en primera persona (Medal of Honor, Call of Duty, Killzone), los juegos de mundo abierto (Grand Theft Auto) y una gran mejora en la calidad de los títulos de carrera (Gran Turismo, Need for Speed, Burnout).

También coincidió con la mejor época de la saga Pro Evolution Soccer, que publicó sus títulos más aclamados (PES 3, PES 4, PES 5 y PES 6) para esta plataforma (además de PC), como también un sinnúmero de nuevos géneros y conceptos posibles gracias a las capacidades técnicas de la consola.

¿PlayStation 1 o PlayStation 2? ¿Cuál fue mejor?

Aunque sea imposible escapar de la subjetividad al comparar a la PS1 con la PS2, puesto que no fueron contemporáneas, sí que podemos analizar cuál se complementó mejor con el mercado que le tocó atacar.

La PlayStation 1 llegó en un mercado mucho menos maduro, aunque ya con tintes de expandirse hacia públicos más alternativas, pero sin un norte claro. El mayor mérito de Sony fue aprovechar su influencia en la industria y fabricar una exquisita campaña de marketing digna de ser estudiada por generaciones.

Con el lema “todos quieren tener 19 años” Sony se abalanzó, siendo la novata que era, a conquistar y abrir ese nicho de gamers adolescentes a los que Nintendo ignoraba a pesar de la amenaza de Sega.

Además, juntó los contactos suficientes para asegurar un flujo envidiable, y de alta calidad, de videojuegos para su querida primera consola. Konami, Namco y Capcom, junto a un Square Soft en su mejor época, fueron grandes abanderados de PS1.

Por otro lado, la PS2 tenía un reto, aunque no necesariamente mayor, mucho más desconocido. Un grande de la industria cojeando (Sega), otro gigante del software entrante (Microsoft), un Nintendo dolido y nuevos paradigmas como un 3D que por fin se veía “real”.

Aunque Sony pudo crear algunos IP’s fuertes durante la época del PS1, es en esta etapa donde se empezó a evidenciar su poca, quizá adrede, capacidad de mantenerlos para su bando. Crash Bandicoot y Spyro The Dragon perdieron gran parte de su identidad como muchos otros conceptos originales del PS1 (Parappa The Rapper, Tenchu, Twisted Metal).

Aun así, es probable que Sony haya preferido cambiar la esencia productiva de sus exclusivos a una más cruda, ya que aquí también surgieron otras sagas como God of War, Killzone y hasta el mismo Ratchet & Clank, ciertamente, algo más oscura que Crash y Spyro.

Esto último podría observarse hasta el día de hoy, con una Sony bastante celosa de los exclusivos en sus plataformas y muy activa en captar talento como el de Hideo Kojima (en cuanto hubo la oportunidad). Después de todo, fue la PS2, más que la PS1, la que formó la personalidad de PlayStation que existe hasta hoy día.

Tú ¿qué opinas? ¿Tuviste una PlayStation 2? ¿Puedes creer que en un año estaremos celebrando ya su vigésimo aniversario?