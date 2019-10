Dota 2: Beastoast vs. Vici Gaming en el ESL One Hamburg 2019 [EN VIVO]

Fans de Dota 2 locales despertaron temprano para ver a los ex Team Anvorguesa en el ESL One Hamburg 2019 y fueron testigos del triunfo ante Wind and Raind. Ahora, se preparan para la partida Beastcoast vs. Vici Gaming en este campeonato.

ESL One Hamburg 2019 no es un torneo oficial del DPC de la temporada 2019/2020 de Dota 2. Sin embargo, este campeonato no deja de ser importante, pues ha reunido a los equipos más poderosos de todo el mundo.

Esta mañana, Chris Luck, Stinger, Wisper, Scofield y K1 Hector prendieron las PC’s del ESL One Hamburg 2019 para enfrentarse en una serie de vida o muerte contra el equipo del Reino Unido Wind and Rain en un bo3. Es decir, al mejor de 3. Esta serie también se repetirá en la partida Beastcoast vs. Vici Gaming.

Beastcoast vs Vici Gaming EN VIVO

Primera encuentro Beastcoast vs Wind and Rain

Los ex Team Anvorguesa van de menos a más. La escuadra peruano-boliviana fue superado por Wind and Rain al menos 50 minutos. Sin embargo, Beastcoast logró ganar una importante ‘team fight’ contra el equipo chino que les permitió dar la tan conocida “voltis” al encuentro y hacerse con el primer triunfo.

Segundo encuentro Beastcoast vs Wind and Rain

Beastcoast y Wind and Rain se luchaban su permanencia en el ESL One Hamburg 2019 porque estaban en el lower bracket. En esta segunda partida, el equipo del Reino Unido cambió totalmente su estrategia presionando desde el primer minuto a Scofield y compañía.

Ante la agresividad de Wind and Rain, Beastcoast decidió escribir “GG” para dar como finalizada la partida a los 30 minutos de haber iniciado. Esto forzaba un tercer encuentro que definiría quién se quedaría en el torneo de Dota 2.

Tercer encuentro Beastcoast vs Wind and Rain

La partida definitiva era esta. Beastcoast y Wind and Rain elegían sus mejores picks para poder eliminar al contrincante y seguir con vida en el ESL One Hamburg 2019. Este encuentro fue muy disputado a pesar que la escuadra del Reino Unido tuvo una ventaja de 2k en el network.

Sin embargo, el encuentro fue muy parejo y tuvo una final muy emocionante. En los últimos minutos Beastcoast estaba en el ancient enemigo; mientras que los megacreeps hacían lo mismo en la estructura principal del equipo peruano-boliviano.

No obstante, la audaz decisión de Chris Luck al quedarse en su base defendiendo su estructura de los megacreeps fue vital para que Beastcoast logre la victoria y siga con vida en el ESL One Hamburg 2019 de Dota 2.

Ahora, Beastcoast deberá volver en unos minutos para enfrentarse a uno de los equipos más poderosos que está en el torneo, Vici Gaming en un bo3 que se realizará en la lower bracket. Esta serie iniciará a las 2:00 p.m. hora local.