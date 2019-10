The Last of Us Part II: creadores confirman la nueva fecha de lanzamiento del videojuego de PS4 [VIDEO]

Es oficial. The Last of Us Part II ya no llegará en febrero del 2020 como se tenía planeado en un inicio, pues un reciente comunicado de Naughty Dog nos revela la nueva fecha de lanzamiento lanzamiento del videojuego para PS4.

Hace un mes se estrenó el increíble tráiler de The Last of Us Part II que emocionó a todos los fans del videojuego, pues se reveló que Joel sigue vivo y nos mostró parte del gameplay en donde vemos a Ellie en acción. Por otro lado, la prensa también tuvo la oportunidad de disfrutar la demo de 2 horas del videojuego. No obstante, 4 semanas después llegó un inesperado cambio de planes.

En horas de la mañana, se filtró que Sony retrasaría el lanzamiento de The Last of Us Part II tres meses, lo cual ha sido confirmado por el mismo Neil Druckmann, quien se pronunció acerca de esto en el blog de PlayStation.

De acuerdo a las palabras de Neil Druckmann, director de Naughty Dog, el cambio en la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, se debe a que no podrían incluir todo el contenido que tenían pensado si el videojuego llegase a inicios del 2020.

The Last of Us Part II fecha de lanzamiento

Por otro lado, el directo de Naughty Dog pide paciencia a los fans de The Last of Us Part II, pues su estreno se ha retrasado hasta el 29 de mayo del 2020, fecha en que podrás jugar en el papel de Ellie desde tu PS4.

A continuación, te dejamos con el último tráiler de The Last of Us Part II, en el que conocerás los nuevos escenarios, enemigos y verás a viejos conocidos de la anterior entrega.