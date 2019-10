The Last of Us Part II se retrasaría y PlayStation 5 sería la razón [VIDEO]

The Last of Us Part II se mostró en un intenso e increíble tráiler después de mucho tiempo, confirmando su fecha de lanzamiento en PS4 para el febrero del 2020. Sin embargo, Sony retrasaría el estreno del videojuego.

Esta inesperada noticia llega desde el portal Kotaku, quienes afirman haber recibido esta información por parte de dos personas muy cercanas al estudio Naughty Dog, creadores del nuevo The Last of Us Part II.

No obstante, el medio cuenta que, hasta el momento, la información filtrada no ha sido confirmada por Sony. Sin embargo, se espera que la empresa se pronuncie en estos días y anuncien la nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Part II.

El último tráiler de The Last of Us Part II, que fue lanzado hace un mes, confirmó que el videojuego se estrenaría en PlayStation 4 el 21 de febrero del 2020 generando mucho hype entre los fans del videojuego. Sin embargo, esto cambaría en los próximos días.

No obstante, según las fuentes de Kotaku, el estreno de The Last of Us Part II sería retrasado hasta la primavera del 2020, lo que significaría que el videojuego llegaría a PlayStation 4 en mayo del año en mención.

¿Por qué The Last of Us Part II se retrasaría?

The Last of Us Part II es uno de los platos fuertes que tiene Sony para el 2020. Sin embargo, tras la información acerca del retraso en su fecha de lanzamiento, nos da a pensar que el videojuego de Naughty Dog sería parte de la estrategia de marketing para lo que sería el estreno de PS5.

PlayStation 5 se podrá a la venta en la última parte del 2020, noviembre o diciembre, por lo que no sería descabellado pensar que la esperada consola tenga como primeros videojuegos los remasters de los próximos títulos que llegarán en este año, como son The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, ambos confirmados para la actual plataforma de Sony.

Es decir, Sony planearía repetir aquella fórmula del 2014, año en que The Last of Us, videojuego que se estrenó inicialmente en 2013 para PS3, llegó como un remaster a PlayStation 4, sin que esta consola haya cumplido su primer año en el mercado.

A pesar de que Naughty Dog se ha enfocado en la historia de The Last of Us Part II y decidió quitarle el modo multijugador, el mismo estudio reveló también que están trabajando en un modo online de este nuevo videojuego, aunque no lo veremos como tal, por lo que sería posible verlo en la esperada PS5.