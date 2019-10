Pokémon GO: precio y cómo comprar la entrada a un descubrimiento Colosal de Regigigas [VIDEO]

Pokémon GO ha recibido la actualización 0.159 0 y con ello, los usuarios están cada vez más cerca de capturar a Regigigas, protagonista del evento especial Un descubrimiento especial; cuya invitación ya puedes adquirir. Conoce el precio y cómo comprarla.

Regigigas hará historia en Pokémon GO a pesar de que aún no debuta en el juego de realidad aumentada. Esto se debe a que será el primer pokémon en protagonizar una investigación especial temporal en el juego de realidad aumentada. Además, de que no podrás utilizar pokémonedas para comprar la entrada.

Un descubrimiento colosal es la primera investigación especial de paga que se ha colocado en Pokémon GO. Pues para participar de este evento debes desembolsar una interesante cantidad de dinero para comprar la entrada y obtener una gran cantidad de bonuses, además de capturar a Regigigas.

Es preciso resaltar que la entrada a esta investigación especial se filtró hace varias semanas. Sin embargo, desde hace unos días los dataminers descubrieron el precio que tendría, la insignia que los usuarios recibirían al comprarla y que Regigigas aprendería Gigaimpacto como movimiento cargado en Pokémon GO.

Precio de la entrada Un descubrimiento especial

Olvídate de las pokémonedas. A diferencia de los distintos objetos que hay en Pokémon GO, la invitación a la investigación especial Un descubrimiento colosal tiene el precio de 24.90 soles. No obstante, podrás comprar el ticket para conseguir a Regigigas hasta el sábado 2 de noviembre a las 5:00 p.m. hora local.

Además, de convertirte en el primer jugador en capturar a Regigigas en Pokémon GO, comprar la entrada también te da acceso a otros bonus como obtener 10 pases de incursión “gratis” al girar el fotodisco de los gimnasios, siempre y cuando lo hagas durante las ocho horas del evento.

Cómo comprar la entrada

Comprar esta entrada en Pokémon GO no será nada difícil, pues tendrás que seguir estos cuatro sencillos pasos para que no tengas problemas y ser el primero en completar el evento de historia de investigación especial Un descubrimiento colosa y poder capturar a Regigigas.

Pulsa el botón Más información de la tienda (por el momento no está activado)

Pulsa en el botón donde dice comprar

Aparecerá un mensaje emergente que te indicará que has recibido una entrada para el evento un descubrimiento colosal . Una vez que hagas click en aceptar, el ticket estará en tu bolsa de objetos.

Regigigas, recibirás una insignia. Luego, cuando empiece el evento e ingreses a Un descubrimiento colosal. Antes de que inicie el evento de, recibirás una insignia. Luego, cuando empiece el evento e ingreses a Pokémon GO tendrás acceso a la investigación especial

Beneficos de comprar la entrada

Un descubrimiento colosal es un evento que te contará la historia de Regigigas por medio de la investigación especial. Los usuarios tendrán acceso a una experiencia única con el que obtendrás los siguientes beneficios.

Regigigas en Tendrás acceso anticipado para capturar aen Pokémon GO

Recibirás la insignia Un descubrimiento colosa .

Obtendrás hasta 10 pases de incursión adicionales gratis durante el evento de historia de la investigación especial cuando gires los discos de cualquier gimnasio.

Sin embargo, estos pases no estarán disponibles una vez que el evento haya culminado. Es decir, a partir de las 7:00 p.m. hora local.

Una piedra Teselia, una piedra Sinnoh y una pose de avatar exclusiva por realizar la investigación especial de Regigigas.

Regigigas debutará oficialmente en Pokémon GO el próximo sábado 2 de noviembre durante el evento especial de investigación Un descubrimiento colosal. Sin embargo, los usuarios que no adquieran la entrada también podrán tener a este legendario de Sinnoh en el juego de realidad aumentada.

Esto se debe a que una ve finalizado el evento, Regigigas tomará posesión de las incursiones EX en Pokémon GO. No obstante, Niantic promete que la investigación especial será una experiencia de juego dentro del videojuego nunca antes vista.