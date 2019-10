Red Dead Redemption 2 ya está con descuento para PC antes de su lanzamiento

Red Dead Redemption 2 y la misma Rockstar dejaron sin palabras a los más escépticos cuando se confirmó que el juego llegaría a PC a diferencia de su antecesor y, encima, con todos los milagros del PC gaming (descuentos) desde antes de su lanzamiento.

RDR2 ya es uno de los videojuegos con temática westerns definitivos que, ahora, se abrirá a un amplio mercado de PC gamers que podrán adquirirlo tanto para Steam, Epic Games Store y hasta Rockstar Games Launcher, y a precio descontado.

Red Dead Redemption 2 en PC

Pero la mayor sorpresa de las últimas horas es que, a pesar de estar todavía a unas semanas de su estreno, ya podemos reservar el título con un importante descuento.

Esto toma fuerza considerando que Red Dead Redemption 2 llegará con mejoras para PC. La más notoria, la capacidad de jugarlo a 4K y a 60 cuadros por segundos, una fluidez no posible en sus versiones de consola.

No hay dudas de que Rockstar y la misma Take Two han meditado bien qué es lo que quieren obtener de Red Dead Redemption 2 en este particular mercado, que se resiste a dar por finalizada su segunda edad de oro.

Si hay quienes saben de ventas y cómo vender, esos son los de Rockstar, que lograron mantener con vida a GTA V y en el top de las listas de best-sellers por casi toda la generación ¿Pasará lo mismo con Red Dead Redemption 2?

Las ofertas de Red Dead Redemption 2 para PC están disponibles en la conocida tienda Green Man Gaming, dedicada a descuentos para la PC.

Las tres ediciones de RDR2, Standard, Special y Ultimate Edition pueden adquirirse ya con un 10% de descuento. Lo mejor es que al reservarlo, los jugadores también recibirán 25 barras de oro, y comprar lo que desees cuando ya tengas el juego instalado. La mala noticia es que esta oferta no está disponible en todas las regiones.

Red Dead Redemption 2 llegó originalmente para PS4 y Xbox One el 26 de octubre del 2018. Recientemente, se confirmó su llegada a la PC para el 5 de noviembre del 2019.