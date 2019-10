Pokémon GO: ¿cuándo se retira Eevee de la caja de recompensa semanal?

Pokémon GO está siendo muy criticado por los entrenadores en redes sociales. Esto se debe al desacuerdo que ronda entre los jugadores porque Eevee con corona de flores es una de las recompensas de la caja semanal. Conoce cuándo será retirado este pokémon de Kanto.

Luego de haber completado el séptimo sello de investigaciones diarias en Pokémon GO, los jugadores tienen la posibilidad de abrir la caja de recompensa semanal, que trae en su interior pokéballs, polvos estelares o una piedra evolutiva ya sea Sinnoh o Teselia.

Además de recibir estos objetos, los jugadores abrían estas cajas con la esperanza de capturar a legendarios en su variante shiny. Sin embargo, a inicios de septiembre, Niantic anunció que Eevee con corona de flores sería la recompensa semanal y si tenían suerte podrían capturarlo en su variante shiny.

La decisión de Niantic fue muy criticada por los jugadores de Pokémon GO, quienes hasta ahora incentivan a otros usuarios a no abrir la caja de recompensas semanal hasta que el estudio coloque a otro pokémon como premio.

Es por eso que hemos decidido terminar con esta incertidumbre que sienten los entrenadores de Pokémon GO contándoles cuándo dejará de aparecer Eevee con corona de flores en la caja de recompensas semanal.

Eevee con corona de flores en Pokémon GO

Sabemos que estos casi dos meses con Eevee como recompensa semanal en Pokémon GO a parecido ser una eternidad. Sin embargo, te contamos que este pokémon de Kanto tiene los días en el juego de realidad aumentada.

Esto se debe a que Eevee con corona de flores ya no será la recompensa semanal en Pokémon GO a partir del 1 de noviembre, fecha en que también terminará el evento de Halloween en el juego de realidad aumentada.

Es decir, que en 10 días vas a poder abrir la caja de recompensa semanal en Pokémon GO sabiendo que Eevee con corona de flores ya no aparecerá. No obstante, el o los pokémon que vayan a reemplazarlo sigue siendo un completo misterio.

Pokémon GO: desvelan lo que Diglett y Dugtrio escondieron bajo tierra por 20 años

Durante mucho tiempo, se creyó que Diglett y Dugtrio eran un pokémon mucho más grande y lo que vemos solo es una parte de su cuerpo; sin embargo, eso no fue así, ya que una foto oficial finalmente reveló el misterio.

La imagen, que corresponde a una enciclopedia de los pokémon, nos revela que Diglett y su evolución Dugtrio poseen cuatro patas, las cuáles son muy pequeñas y están debajo de la tierra.

Gracias a ellas pueden excavar y utilizar el ataque arañazo. Se desconoce por qué en los videojuegos de la franquicia, incluso en Pokémon GO, la parte inferior de estos pokémon ha estado oculta.