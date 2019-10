Pokémon GO: novia vence el pokémon de su pareja en un 'gym’ y lo deja sin pokémonedas [FOTOS]

Las parejas en Pokémon GO han sido protagonistas de divertidos y amorosos momentos que se han hecho viral en las redes sociales como este nuevo caso. Un usuario reveló que su novia lo sorprendió al vencer a su poderoso pokémon que defendía un gimnasio y lo dejó sin opción a recibir pokémonedas.

Son muchos los usuarios que dan sus primeros pasos en Pokémon GO y tienen mucha más suerte consiguiendo criaturas shiny, legendarios con 100 IV o recibir ayuda para quitarle la posesión de un gimnasio que ha sido tomado por el bando enemigo. Sin embargo, la novia de este jugador ha demostrado ser una buena entrenadora sin la necesidad de llevar mucho tiempo en la app de Niantic.

El usuario; cuyo nombre es Luis Cortez, reveló desde Twitter que logró convencer a su novia a que juegue Pokémon GO con él, sin saber que su pareja tendría mucho potencial en las batallas pokémon, siendo él su primera víctima en un gimnasio dentro del juego de realidad aumentada.

A pesar de ser pareja y jugar juntos Pokémon GO, Luis cuenta que su novia está en un equipo distinto al de él, por lo que siempre pelean en el juego de realidad aumentada por saber quien tomará posesión del gimnasio primero.

Una vez, Luis logró tomar el gimnasio que estaba cerca a la casa de la abuela de su novia y colocó un Blissey, una de las mejores criaturas para defender en Pokémon GO. Sin embargo, minutos después recibió un mensaje que lo dejó muy sorprendido.

El mensaje constaba de una fotografía donde decía que la entrenadora había derrotado a todas las criaturas que defendían un gimnasio en Pokémon GO, que curiosamente estaba siendo defendido por el Blissey de su Luis.

Ella afirma que fue una tarea muy difícil derrotar a todas estas criaturas, pues todos sus pokémon habían quedado completamente heridos. Sin embargo, logró tomar el gimnasio de Pokémon GO dejando sin opción a que Luis pueda obtener sus pokémonedas del día.

De ahora en adelante, es mejor que no te vayas a confiar si le enseñas cómo jugar Pokémon GO a tu pareja. No obstante, mientras inician este recorrido juntos en el juego de realidad aumentada, te contamos que aún está activo el evento Halloween 2019 con Drakrai en las incursiones nivel 5 y Yamask, que puede ser capturado en su variante shiny.