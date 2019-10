Alan Wake’s American Nightmare, The Division 2 y Battlefield V gratis para PC

Nueva semana y nuevos juegos para reclamar gratis. Pero entre los destacados para Halloween está el exiliado de PlayStation que hora llega a PC gracias a Epic Games Store: Alan’s Wake American Nightmare.

En Alan’s Wake American Nightmare encarnamos a Daniel Lazarski, un ‘observer’ que puede explorar la mente de cualquiera, ya que todos cuentan con una completamente digital.

Alan Wake's American Nightmare gratis

Observer gratis

Se trata, pues, de un escenario cyberpunk (futuro decadente) con una trama más que interesante para resolver un misterio que va en crecimiento de complejidad.

El título fue originalmente publicado para Xbox 360 y está dentro de los clásicos que fueron exclusivo para la plataforma en aquella época. La gran noticia es que ahora puedes descargarlo gratis y conservarlo para siempre. No hay pierde.

Basta con que reclames dentro de la Epic Games Store. Será necesario que entres al cliente con tu cuenta y obtenerlo como si se tratara de una compra, aunque sin costo alguno.

The Division 2 gratis

Battlefield V gratis

Entre otros juegos gratuitos, al menos temporalmente, que puedes disfrutar este fin de semana están The Division 2 (PS4, Xbox One y PC), Battlefield V, Crusader Kings II y Observer.

The Division 2 y Battlefield V están disponibles solo temporalmente. En el caso del shooter bélico solo podremos acceder al modo conquista y en una gran variedad de mapas.

En el caso de Crusader Kings II, un grand-strategy de la cabaña de Paradox Interactive (conocidos por no ser muy de obsquerios) no hay certeza sobre hasta cuándo durará la oferta de jugar gratuitamente, pero se trata de un gran y complejo título. No lo desaproveches.

Crusader Kings II gratis

Descarga gratis videojuegos del fin de semana

Descarga gratis Alan Wake’s American Nightmare

Descarga gratis The Division 2

Descarga gratis Battlefield V

Descarga gratis Crusader Kings II

Descarga gratis Observer