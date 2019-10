Mortal Kombat 11: disfruta todo el contenido gratis en PS4 y Xbox One desde esta fecha [FOTOS]

Mortal Kombat 11 te regalará un fin de semana lleno de acción. Los creadores del videojuego de pelea más sangriento han anunciado que su título estará completamente gratis para los usuarios de PS4 y Xbox One por tiempo limitado.

Nether Realm quiere que todos ingresen a este mundo de peleas realmente sangrientas. Es por eso que anunció todos los detalles y contenido que estará habilitada en la versión gratuita de MK11 desde Twitter.

Son pocas las restricciones que ha colocado el estudio para los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One, ya que podrán disfrutar del modo historia (solo los dos primeros capítulos), peleas de 1 vs 1 local y online (aquí debes contar con una suscripción activa a PlayStation Plus o Xbox Live) con los peleadores base de MK11, entrenar tus fatalities, las Torres del Tiempo y la Cripta.

Mortal Kombat 11 tiene peleadores DLC como es el caso de Shang Tsung, Nightwolf y el recién agregado Terminator, quienes para tu buena suerte estarán disponibles en esta versión gratis.

Mortal Kombat 11 gratis en PS4 y Xbox One

Con todo el contenido disponible y los peleadores base y DLC que podrás disfrutar en la versión gratis de Mortal Kombat 11, es posible que ya te piquen las manos para retar en tus amigos ya sea en PS4 o Xbox One.

Es por es que deberás hacer las llamadas correspondientes para citarlos, ya que podrás jugar Mortal Kombat 11 gratis en las plataformas mencionadas a partir del viernes 11 de octubre hasta el lunes 14 del mismo mes. Se viene todo un fin de semana lleno de acción.

Si lo tuyo es el modo historia de Mortal Kombat 11, y aunque solo podrás jugar los dos primeros capítulos, te contamos que no debes preocuparte por tu avance, ya que este será guardado en la nube en caso te decidas comprar el videojuego, y para ello, el estudio te ofrece un descuento de 40% durante los días que estará activa la versión gratuita.