¿Es posible jugar Counter Strike en tu smartphone?

Counter Strike es, por lejos, el shooter definitivo para toda una generación de multijugadores y ya puede jactarse de 2 décadas de historia. Su versión más actual, CSGO, es uno de los videojuegos más populares del momento. ¿Está también disponible para smartphones?

A pesar de estar solo disponible para PC, algunas consolas de la generación pasada y solo la Xbox One de la generación actual, Counter Strike Global Offensive cuenta con una increíble base de fans que no parece mermarse con los años.

Counter Strike en smartphones

Esto se convierte en un gran mérito cuando nos damos cuenta que hablamos del género del shooter, uno de los más saturados y difíciles para posicionarse en la industria.

Counter Strike ya es, de por sí, un clásico, y aunque no estemos refiriéndonos ahora mismo a la experiencia clásica del CS 1.6, sí podemos decir que CSGO es lo mismo en cuanto a muchas de las mecánicas, estrategias y mapas legendarios que existen desde inicios de siglo.

En cuanto a la posibilidad de jugarlo en un dispositivo móvil como la pantalla de un smartphone, nunca se ha hablado mucho. Digamos que los shooters no están dentro de los favoritos para que alguien quiera cambiar los controles.

La comodidad y, sobre todo, precisión, que brinda un ratón y un teclado es algo que los gamers celan mucho. Pero ya le han llegado sustitutos en el pasado.

Fue con Alien Ressurrection, un juego que pasó sin pena ni gloria por el catálogo de PlayStation 1, el primero en utilizar el esquema de controles que utiliza todo ten consola hoy (aunque fue criticado en su momento por esto).

Alien Resurrection en PS1

Call of Duty: la prueba definitiva

Desde ahí nos daremos un salto hasta los últimos meses con Call of Duty Mobile siendo un gran éxito en el mercado móvil.

Aunque COD no fue, ni de lejos, el primer juego en llevar una jugabilidad de PC y consola a los móviles de manera fiel, podemos decir que su irrupción en este mercado confirmó lo que generaba dudas: se puede llevar un shooter a los móviles.

Pero Call of Duty no es el único rey de los shooters. La prueba final puede llegar con Counter Strike, que no solo se trata de ir corriendo a lo rambo, sino también de utilizar otras mecánicas, como lanzar granadas, posicionarse, desactivar bombas, llevar rehenes, etc.

¿Puedes jugar cómodamente Counter Strike en un teléfono?

¿Puede jugarse Counter Strike en un smartphone? Afortunadamente ya podemos comprobarlo por nosotros mismos, antes de que a Valve se le ocurra una idea mejor.

Para jugar CSGO en tu teléfono móvil, solo basta con utilizar Steam Link (y así con cualquier juego de tu biblioteca de Steam en tu PC).

Lo único que necesitas es que tu teléfono y tu PC estén conectados a la misma red WiFi. De esta manera, todo lo que muestre tu PC estará reflejado en tu smartphone.

Counter Strike en smartphones

Con Steam Link, tu teléfono se convierte tanto en tu pantalla (secundaria) como en tu control, ya que podrás visualizar los controles de un mando de Xbox One (con el que también puede jugarse CSGO) en la pantalla.

Lamentablemente, la experiencia está lejos de ser considerada ‘jugable’. Ante los recientes lanzamientos en el mercado móvil, muchos usuarios han intentado jugar CSGO en sus celulares, con Steam Link, pero se han llevado una no muy agradable sorpresa.

Retrasos, caídas de frames y cosas por el estilo son comunes, afectado negativamente la experiencia. Además, existe el riesgo de que la pantalla se congele por algunos segundos.

Aun así, la mesa está servida para Valve, y ya no sería la primera vez que irrumpen en el mercado móvil. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría poder jugar CSGO o el Counter Strike clásico en tu smartphone?