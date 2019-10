One Punch Man: Saitama muestra el sistema de combate en tráiler del videojuego [VIDEO]

Saitama llega a las consolas actuales en busca de enemigos realmente poderosos que lo obliguen a utilizar todo su poder. One Punch Man: A Hero Nobody Knows revela un nuevo tráiler en donde se muestra el sistema de combate, la campaña y la fecha para que puedas jugar la beta del videojuego.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows es el debut de Saitama en la industria de los videojuegos, el cual está siendo desarrollado por el estudio Spike Chunsoft, los mismos que crearon Jump Force, y será publicado por Bandai Namco.

El reciente tráiler nos revela cómo se desarrollará el modo campaña, pues One Punch Man: A Hero Nobody Knows nos permitirá hacer nuestro propio camino a ser héroe, en el que debemos enfrentar a una gran cantidad de monstruos que quieren destruir ciudad Z.

En esta travesía por salvar el planeta, tendremos que completar una serie de misiones que son otorgadas por los mismos miembros de la Asociación de Héroes. Además, también recibiremos ayuda de ellos en ciertos momentos del videojuego.

One Punch Man A Hero Nobody Knows tráiler

Muy aparte de la campaña, el tráiler de One Punch Man: A Hero Nobody Knows también muestra el sistema de pelea que tendrá el videojuego, pues podremos enfrentar a otros usuarios en combates 1 contra 1, en el que recibiremos apoyo de otros personajes.

También se anuncian combates de 3 vs. 3. Por otro lado, el tráiler nos revela que One Punch Man: A Hero Nobody Knows tendrá una beta cerrada, que irá desde el 1 de noviembre hasta el 3 del mismo mes. No obstante, todavía no se conoce la fecha de lanzamiento de este videojuego.

Es necesario mencionar que One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a PS4, Xbox One y PC.