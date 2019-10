The King of Fighter All Stars llega a dispositivos iOS y Android [VIDEO]

La verdadera batalla está por empezar. Una de las recordadas franquicias de SNK está por llegar a los dispositivos iOS y Android. Se trata de The King of Fighter All Stars, el nuevo videojuego que ya tiene fecha de lanzamiento para América Latina.

The King of Fighters All Stars fue lanzado el año pasado en Asia y reúne a los personajes más importantes de la franquicia en un mismo lugar. Además, ya puedes hace el prerregistro desde la tienda Play Store y App Store.

El prerregistro para The King of Fighters All Stars es importante, ya que los usuarios podrán desbloquear recompensas y recibir personajes con otros trajes, como el caso de Yuri quien llevará puesto la vestimenta de beisbolista.

The King of Fighters All Stars tendrá peleas en tiempo real, en donde deberás elegir a uno de los personajes de la saga para poder luchar contra las olas de enemigos que irán apareciendo conforme vayas avanzando. Además, también tendrás que derrotar a jefes de escenarios.

Tráiler de The King of Fighters All Stars

Fecha de Lanzamiento de The King of Fighters All Stars

Tal como lo mencionamos en el primer párrafo, The King of Fighters All Stars ya tiene fecha de lanzamiento oficial para América, pues el videojuego estará disponible en dispositivos iOS y Android desde el 24 de octubre.