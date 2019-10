PUBG: así puedes activar el juego cruzado entre PS4 y Xbox One [FOTOS]

¡Por fin! Después de varias semanas de espera por el crossplay de PUBG entre las consolas, el estudio creador del popular battle royale ha lanzado la nueva actualización del videojuego, que permite a los usuarios de PS4 y Xbox One compartir la misma partida.

El esperado juego cruzado de PUBG llega con la versión 4.3 del videojuego, la misma que ha sido lanzada hace unas horas. Sin embargo, los usuarios que disfrutan del battle royale en PS4 y Xbox One encontrarán algunas trabas.

El crossplay de PlayerUnknown’s Battlegrounds entre PS4 y Xbox One se está llevando a cabo en un servidor de prueba, y una de las limitaciones que se irán corrigiendo conforme pasen los días, es el hecho de no poder hacer equipo con jugadores de otras consolas.

Sin embargo, esto no impedirá que juegues con tu amigo en una misma partida de PUBG, ya que el crossplay del battle royale hará que usuarios de PS4 y Xbox One compartan el escenario para enfrentarse en épicas batallas.

Es necesario mencionar que octubre es un mes muy importante para todos los fans de PUBG, ya que el battle royale acaba de estrenar el nuevo evento crossover con The Walking Dead, con el fin de celebrar la décima temporada de la famosa serie.

Cómo activar el crossplay de PUBG en PS4 y Xbox One

No te tomará mucho tiempo activar el crossplay de PUBG, no importa si juegas el battle royale en PS4 o Xbox One, ya que lo único que debes hacer es dirigirte a la tienda virtual de cada plataforma: PlayStation Store o Xbox Live.

Una vez aquí, en el buscador debes colocar lo siguiente: PUBG – Public Test Server, para que puedas instalarlo en tu consola PS4 o Xbox One y así poder acceder al crossplay del famoso battle royale y enfrentar a jugadores de una consola distinta a la tuya.

PUBG Xbox One