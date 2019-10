PS4: Sony te “regala” The Last of Us Remastered para descargarlo gratis [FOTOS]

Cada primer martes del mes Sony regala dos videojuegos y esta vez no será la excepción. Para el mes de octubre, los dueños de PS4 podrán descargar gratis The Last of Us Remastered y MLB The Show 19 en su consola y disfrutarlos las veces que deseen con PlayStation Plus.

El hecho de que Sony regale The Last of Us Remastered se debe al pronto lanzamiento de la segunda parte de este videojuego creado por Naughty Dog, The Last of Us Part II, el cual tiene como fecha de lanzamiento 21 de febrero del 2020 para PS4.

The Last of Us Remastered, tal como reza su nombre, es la versión mejorada gráficamente del videojuego que fue lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3; además, contiene el DLC llamado Left Behind, en donde conocemos más acerca de Ellie, quien es la coprotagonista del título.

The Last of Us Remastered

Este vieojuego de Naughty Dog nos muestra un mudo post apocalíptico, que ha sido originado por el virus de la cepa cordyceps, el cual se ha expandido a tal nivel que ya es una pandemia y ha convertido a la mayoría de habitantes de Estados Unidos en una especie de zombies.

En The Last of Us Remastered, al igual que el título original, manejamos a Joel, quien con ayuda de Ellie, buscará salir de la ciudad de Austin para asegurar su supervivencia, pero en el camino no solo se enfrentará a los infectados, si no que también a las autoridades que buscan la cura del virus y un grupo de culto que está suficientemente armado que también tiene el mismo fin.

MLB The Show 19

Videojuego creado por Sony, MLB The Show 19 nos hace experimentar lo que se vive antes, durante y después de un partido de beisbol, pues podremos dirigir a equipos importantes de la Major League Baseball, con el objetivo de proclamarnos campeones.

Es necesario mencionar que MLB The Show 19 es un videojuego exclusivo de PS4, el cual se lanzó en marzo del 2019.

The Last of Us Remastered y MLB The Show 19 ya están disponibles para ser descargados gratis en PS4 desde hoy, 1 de octubre. Además, recuerda que estos videojuegos son exclusivos para usuarios que tienen una membresía activa en PlayStation Plus.