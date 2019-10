¿Cómo era el mundo de los videojuegos en 1992? [FOTOS Y VIDEO]

La historia tiende a repetirse en ocasiones, pero en el mundo de los videojuegos estamos acostumbrados a una evolución algo más lineal. Muchos de nuestros lectores pueden estar recordando el año de 1992, en el cual se vivía un escenario muy distinto en la industria del gaming.

Repasemos, entonces, cómo era la escena del videojuego, tanto de consolas, PC y arcade (locales de alquiler, en nuestro caso) que ha cambiado muchísimo y seguramente nos traerá muchos recuerdos.

Street Fighter, el rey indiscutible

En 1992, los gamers, atravesábamos la intensa cuarta generación de consolas. Una generación como ninguna otra en términos de competencia, innovación y mucha incertidumbre.

Eran tiempos más sencillos, al menos para los que disfrutábamos de los, aún por entonces, llamados ´juguetes electrónicos´ y que ya empezábamos a apreciar el arte del píxel poco a poco (la tecnología nos lo permitía).

Mundialmente, el género de moda y revelación era Street Fighter 2, y podríamos confirmar que en Lima ya existían algunos ‘pinball’ (como se les conoce a algunos locales con arcades) con largas colas de jugadores.

Street Fighter II

Super Nintendo y Sega Genesis

Sin embargo, en julio, el juego salió para Super Nintendo, llevando la fanaticada esmerada por el título de los ‘pinball’ a los ‘vicios’. Algo recogido en palabras de Enrique ‘Junior’ Martinez de Parallax, por el colega Fernando Chuquillanqui.

Lo que nos da pie para hablar de las consolas, grandes protagonistas de la generación que concurría. La airosa batalla entre Nintendo y Sega se vivió de forma especial en nuestro país.

El sinónimo de consola seguía siendo ‘Nintendo’ para muchos de los padres (y lo seguiría siendo por una década más) pero, entre los afortunados gamers de entonces, un nombre ya comenzaba a asomarse con fuerza.

Por aquellos años, en los vicios que se irían multiplicando por los años, los gamers de consola ya teníamos que tomar una decisión, de si jugar en Super Nintendo o en Sega Genesis, las dos consolas del momento.

Super Nintendo vs Sega Genesis

Los juegos y géneros de moda

La Sega Genesis marcaba la primera alternativa seria para una Nintendo que había conquistado el mundo entero con Mario Bros, Zelda y muchos clásicos que seguirían en los siguientes años.

Sin embargo, la Genesis tenía algo especial, su color negro la dotaba de una mística un poco más madura, cruda y hasta surrealista por momentos. Digamos que Sonic pudo colarse en muchas de nuestras tardes de gamers, al menos una vez, por curiosidad.

Pero lejos de eso, el rey indiscutible de aquellos años fue la Super Nintendo, que había llegado para seguir escalando fuerte en el favoritismo de los peruanos. A éxitos como Super Mario World, le seguirían otros como Sunset Riders (vaqueros), Teenage Mutant Ninja Turtles (tortuninjas) y la mejor saga de videojuegos de fútbol de la era previa a los International Superstar Soccer: Super Formation Soccer (conocido también como Soccer, Super Soccer o Soccer 2).

Lo que nos lleva a hablar del otro género de moda por entonces, o el que presentaba mayor interés por parte de las desarrolladoras. El género de las plataformas.

Con Mario y Sonic de abanderados, el género de plataformas había venido confirmándose como el género del momento desde el lanzamiento de Super Mario Bros 3 para NES, la antecesora de Super Nintendo.

Dicho juego provocó una movida intensa en la industria, con títulos que querían emular su fórmula y clones por doquier. La industria del gaming en PC, que por entonces había pasado a segundo plano, hizo lo propio cuando ‘Zool’ salió para la Amiga.

La primera ‘era dorada’ del PC gaming

Muchas publicaciones afirman que, en la actualidad, estamos viviendo la segunda era dorada del PC gaming, siendo la primera la que ocurrió a finales de los noventa. Pues, bien se podría decir que las maravillas que ocurrieron en esa primera etapa comenzaron a forjarse alrededor de 1992.

Ya hemos hablado incontables veces sobre la importancia que tuvo id Software para la industria del PC y del género de shooter, pero vale recordar que todo se debió al género de plataformas.

Aun así, en épocas en las el internet aún no era una realidad, otros hechos que comenzaban a formar la industria como la conocemos ocurrían.

Id Software con John Carmack y John Romero.

El fin de Atari

La corporación Atari finalizaba el soporte oficial de la Atari 2600, la mítica consola que debutó en 1977 y que muchos aún teníamos en nuestros hogares.

La Atari 2600 fue lanzada en 1977.

Comienza la carrera del 3D

Sega, en una demostración de su gran empuje para la evolución de los videojuegos, lanza su primera placa para juegos arcade, el Model 1, que soportaba gráficos de polígonos en 3D. Juegos como Virtua Fighter (1993) ayudarían, irónicamente, más adelante a empresas como Sony, ya que fomentarían el interés de los desarrolladores para trabajar en 3D.

Paralelamente, Namco lanza el System 22, sumándose a la carrera del 3D, donde más adelante publicaría Ridge Racer, el que sería el primer juego de PlayStation (1995).

Virtua Racing

El CD se asoma y Sega inicia su era oscura

Sega lanza la Sega CD, un add-on para la Genesis que permitía correr videojuegos desde disco. Previamente, había sido lanzado en Japón como ‘Mega CD’. La idea de este add-on fue una de las primeras discordias entre las divisiones japonesas y americanas de Sega.

Al mismo tiempo, múltiples compañías de electrónica doméstica y tecnología seguían sumándose a la industria de los videojuegos. Phillips publica la CD-i, de la mano de Nintendo (lanzando títulos de Mario y Zelda en él) pero con un enfoque educativo. Fracasando rotundamente.

La era del CD

Las quejas de los padres por la violencia

1992 también vio el lanzamiento de uno de los títulos más polémicos de la industria, al menos para entonces. Mortal Kombat, mostraba sangre de una manera muy explícita, lo que generó las quejas de muchas organizaciones y padres de familia.

El mismo año, Wolfenstein 3D aparecía para las PC, llegando a ser baneado en Alemania por la simbología nazi. La versión de Super Nintendo reemplazaba los perros guardias por ratas, pero mantenía a los soldados humanos.

Todo originó que se creará el primer sistema de clasificación por edades para los videojuegos dos años más adelante. Justamente, la violencia en los videojuegos ha vuelto a ser un tema preocupante para muchos en los últimos años.

ESRB

Principales lanzamientos de 1992

Estos fueron los principales lanzamientos de videojuegos en 1992

Mega Man 4 y 5:

Los últimos títulos previos a la llegada de la saga Megaman X, que debutaría en 1993 para Super Nintendo.

Shining Force:

El ´Final Fantasy´ de Sega debutaba en este año.

Kirby’s Dream Land y Super Mario Land 2:

Dos grandes títulos para la consola portátil que enamoraba a todos y que superaban, por lejos, a muchos títulos de la pasada generación (NES).

Super Mario Kart:

Aunque fue Power Drift (desarrollado por Sega y publicado en 1988) el que llevó la idea de ‘carreras de karts’ a los videojuegos, fue Super Mario Kart la que sentó las bases generales del género, y llevando a conocidos personajes a competir en las pistas, con todo tipo de power-ups.

Art of Fighting y Fatal Fury 2:

Del equipo de Capcom que desarrolló el primer Street Fighter (que cosechó poco éxito en 1987) se desprendió el director Takashi Nikiyama, quien se unió a SNK para seguir trabajando en el género de pelea.

De su cosecha nació el primer Fatal Fury, que técnicamente estaba muy por detrás de Street Fighter 2. Sin embargo, Nikiyama no se rindió y siguió perfeccionando su fórmula con Fatal Fury 2. Grandes serían las ideas de SNK de lanzar más de una saga de lucha, razón por la cual apareció Art of Fighting.

Art of Fighting aprovechaba aún más las capacidades de la Neo Geo (placa arcade de SNK) para ejecutar un efecto de zoom y aunque no recibió buenas críticas, su aparición sería vital más adelante para el nacimiento de The King of Fighters.

Street Fighter II': Champion Edition:

Street Fighter II fue tan exitoso que en Capcom decidieron exprimirle todo el jugo como sea posible. Por eso, a un año de lanzamiento, se publicó la primera ‘actualización’ del juego con la Champion Edition, que nos daba la posibilidad de elegir a los cuatro jefes y poder elegir a un luchador dos veces, además de corregir algunos errores, menos, claro está, el de poder realizar un ataque antes de que otro previo finalice su animación (que marcó el nacimiento del sistema de ‘combos’).

Virtua Racing

Otro de los caprichos de Sega que dejó atónito al mundo entero por sus gráficos en 3D.

Mortal Kombat

Mortal Kombat fue toda una osadía de la industria y de sus creadores pero no únicamente por sus gráficas. La iniciativa de tomar a personajes reales también generó que el sistema de combate de los juegos de lucha se reimaginen completamente, creando su propio estilo particular que se mantiene vigente hasta nuestros días.

Wolfenstein 3D

El inicio de los grandes sueños de id Software, y que fue bien recibido por la comunidad y la crítica. Los cuatro ‘beatles’ de los videojuegos mostraban su talento indiscutible con un juego que ya generaba la envidia de muchos gamers de consola por entonces.

Sonic the Hedgehog 2:

El mejor de la trilogía original de Sonic para la Sega Genesis según muchas publicaciones, y primera aparición de Miles ‘Tails’ Prower (colitas) y la transformación de Super Sonic.

Alone in the Dark:

Uno de los primeros juegos con personajes diseñados con polígonos en 3D.

Flashback:

El videojuego más vendido de la historia desarrollado en Francia y alabado por su técnica de rotoscopio para sus animaciones.

Y tú ¿recuerdas alguna anécdota o algún otro videojuego que experimentaste por aquellas épocas?