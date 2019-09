Dota 2: Team Anvorguesa vs. J.Storm en la final del Midas Mode 2.0 [EN VIVO]

EN VIVO Team Anvorguesa vs J. Storm | La final del torneo de Dota 2 Midas Mode 2.0 tendrá sabor a Perú, ya ya que contará con el protagonismo de los ex miembros de Infamous que quedaron en el puesto 8 en la edición del The International 2019 contra la escuadra norteamericana J. Storm, que tiene entre sus filas al compatriota MoOz. No te pierdas la transmisión online gratis desde Twitch.TV y YouTube.

Midas Mode 2.0 es un torneo anual muy importante organizado por Moonduck, el cual no tiene participación directa de Valve. Sin embargo, el estudio creador de Dota 2 decidió retrasar el inicio del competitivo del MOBA por este campeonato que ha sido un viaje en el tiempo para muchos fans del videojuego.

Esto se debe a que los organizadores del Midas Mode 2.0 lograron lo que muchos fans de Dota 2 pedían desde hace varios años, reunir a los antiguos miembros de aquel campeón del primer The International, Na’Vi y el mejor equipo del mundo en 2013, Alliance, quienes han participado en este torneo junto a Team Anvorguesa y J.Storm.

Team Anvorguesa vs. J. Storm

Midas Mode 2.0 cuenta con la participación de 12 equipos de Dota 2, los cuales se dividen en tres grupos de cuatro dependiendo de sus continentes. Esto quiere decir que tenemos 4 escuadras para América, Europa y Asia.

El día de hoy, domingo 29 de septiembre, se disputarán dos finales. La primera, que ya inició, es la de Europa en donde se enfrentan Alliance contra Sir Sadim’s Stunners, que hasta el momento está ganado por un score de 2- 0 en una partida bo5.

Por otro lado, en el grupo de América tendremos en la final a J.Storm, que entre sus filas cuenta con el peruano MoOz, enfrentándose al equipo peruano Team Anvorguesa, lo cual genera mucha expectativa debido a que están disputando un premio de 22,000 dólares. Final que podrás vivir EN VIVO en una transmisión online gratis desde esta nota.

Cómo llegó Team Anvorguesa

La primera fase del Midas Mode 2.0 fueron partidas bo2 en donde los cuatro equipos se enfrentaron entre sí, para conocer al roster que clasificaría directamente a la final de este torneo de Dota 2; mientras que los dos últimos de la llave serían eliminados.

Team Anvorguesa no la tuvo fácil, ya que lograron una derrota, un triunfo y un empate, que le alcanzó para pasar a las semifinales del Midas Mode 2.0 en donde se enfrentaron a la escuadra canadiense Fighting Pepegas en una única partida que le dio el triunfo al equipo peruano para llegar al gran final.

Como legó J.Storm

J.Storm fue todo lo contrario, ya que logró obtener dos triunfos y un empate que le valió el primer lugar de este torneo de Dota 2 y la clasificación directa a la gran final del Midas Mode 2.0 para poder disputar los 22, 000 dólares en premios.

Durante la primera etapa, J.Storm y Team Anvorguesa se enfrentaron y fue un contundente triunfo para la escuadra norteamericana por 2 – 0, lo cual le da cierto sazón a esta final de Dota 2, ya que significaría la revancha del equipo peruano, que busca coronarse como campeón.

Team Anvorguesa miembros

Team Anvorguesa vuelve a la escena competitiva internacional de Dota 2, luego de conseguir el octavo lugar en el mundial del MOBA bajo la insignia de Infamous Gaming. A continuación, te dejamos la lista de los miembros del equipo.

K1

Chris Luck

Wisper

Scofield

Stinger

Ztok (suplente)

J.Storm miembros

A pesar de que J.Storm no estuvo en The International 2019, el equipo norteamericano de Dota 2 es de mucho cuidado, ya que entre sus filas cuenta con excampeones del mundial del videojuego. Además, de la incorporación del peruano MoOz. Estos son sus miembros.