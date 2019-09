Sega lanzará remake de The House of the Dead y los gamers noventeros no pueden esperar

Continuando con la tendencia de revivir o lanzar secuelas de antiguas producciones que en su momento marcaron un hito, Sega lanzará próximamente un remake de las dos primeras entregas de la aterradora y emblemática serie de videojuegos House of the Dead, recordad por ser una de las sagas rail shooter más icónicas de la historia.

De acuerdo a información propalada por el medio polaco Graczpospolita, para el 2020 la desarrolladora japonesa tiene prgogramado el lanzamiento de The House of the Dead: Remake y The House of the Dead 2: Remake en alta calidad y con novedades en su jugabilidad, pero siempre respetando la mística de las historias originales qie cautivaron a miles en lso años noevnta.

PUEDES VER El álbum oficial de Fortnite por Panini llegó a Perú [FOTOS]

Los responsables de llevar a cabo tan codiciada propuesta son los chicos de Forever Entertainment y MegaPixel Studio, empresas de programación de Polonia que en la actualidad se abocan a los remakes de los también entrañables Panzer Dragoon y Panzer Dragoon II para Nintendo Switch. Mientras los primeros verán el tema de la producción y edición, los segundos harán lo propio con el trabajo técnico.

Es así que al parecer Sega tomo la decisión de enrolarlos en una nueva entrega que debería dar vistos la primera parte del próximo año, aunque se prevé que antes de terminar el 2019 tengamos un primer tráiler o avance oficial.

PUEDES VER Anciana de 89 años dice que los videojuegos mantienen su mente lúcida [VIDEO]

Lo que no se han anunciado son las plataformas para las que estará disponible, por lo que tendremos que mantenernos atentos a todas las novedades que se produzcan al respecto.

House of the Dead es juego en primera persona del estilo rail shooter en el cual el jugador debe derrotar a enjambres de zombies que lo acechan desde todos los flancos y con todo tipo de características especiales. La edición original se presentó en el año 1996 para PC, y desde entonces se ha podido jugar también en Sega Saturn y algunas consolas Arcade. Debido a su éxito se convirtió en una saga y se lanzaron al mercado cuatro extensiones y varios spin offs.