The Last of Us Part II no tendría modo multijugador por este motivo [VIDEO]

Tras el lanzamiento del nuevo tráiler de The Last of Us Part II, ya aparecen más noticias de lo que nos espera para esta nueva entrega de Naughty Dog, pues un reciente reporte nos indica que el exclusivo de PS4, y posiblemente de PlayStation 5, no tendrá modo multijugador.

Recordemos que el modo multijugador estuvo presente en la primera entrega de la saga; cuyos servidores fueron cerrados por Naughty Dog y PlayStation hace unas semanas. Ante esto, un representante del estudio habló el motivo por el que no habrá ‘multiplayer’ en The Last of Us Part II.

En una entrevista a la jefa de diseño del videojuego, Emilia Schatz, al medio US Gamer, reveló que en un inicio Naughty Dog anunció que The Last of Us Part II tendría modo multijugador. Sin embargo, decidieron dejar de lado esta propuesta para concentrarse en la historia del videojuego.

Esto fue notificado a PlayStation por parte de Naughty Dog, por lo que un representante de la empresa confirmó que The Last of Us Part II será un videojuego de un solo jugador. Además, cuando se le preguntó si en algún momento se iba a añadir este modo de juego, los miembros del estudio se negaron a dar detalles de ello.

Tráiler de The Last of Us Part II

A pesar de que The Last of Us Part II no tendrá un modo multijugador, que también fue disfrutado por muchos usuarios, el videojuego sigue siendo uno de los más esperados, pues ya tiene como fecha de lanzamiento el 21 de febrero del 2020 para PS4.