Death Stranding: no necesitarías suscripción a PS Plus para el modo online [FOTOS]

Death Stranding se mostró en un nuevo tráiler en el State of Play para anunciar la nueva PS4 Pro especial con detalles del videojuego; cuya caja tendría información valiosa acerca del modo multijugador online y el hecho de que los usuarios no necesitarían de una suscripción a PlayStation Plus.

Hideo Kojima relaciona su nuevo videojuego con la conexión, pues además de la narrativa, que aún es un poco confusa, los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido de Death Stranding junto a sus amigos con el modo multijugador.

Esto generó cierta preocupación entre los dueños de la consola, ya que la mayoría de videojuegos que se estrena en la consola, con un modo multijugador, obligan al usuario tener una suscripción activa a PlayStation Plus. Sin embargo, todo parece indicar que Death Stranding será la excepción.

Ya que debido a una publicación en la web MP1st, se reveló que unos usuarios lograron ver la caja de la versión especial de PS4 Pro de Death Stranding, en donde se detalla que el modo multijugador online del videojuego no necesitará de una suscripción a PlayStation Plus.

Tal como ves la fotografía de arriba, el mensaje reza lo siguiente: “La suscripción de paga a PlayStation Plus es requerida para el multijugador online. Se vende por separado. Sin embargo, Death Stranding no necesitará de una suscripción a PS Plus”.

Tráiler de Death Stranding

Esto ha tranquilizado a los fans de Hideo Kojima, quienes esperan con muchas ansias disfrutar de su nueva creación, Death Stranding en sus consolas. La fecha de lanzamiento de este videojuego exclusivo de PS4 está programada para el próximo 8 de noviembre del 2019.