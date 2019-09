Medal of Honor regresa tras 12 años, y promete llevar al VR a un nuevo nivel [VIDEO]

Medal of Honor, la mítica saga con la que se iniciaría el multimillonario género de shooters bélicos ha confirmado su regreso. El nuevo proyecto será un videojuego de realidad virtual, pero que muestra una inmersión sin precedentes en la industria.

La historia de Medal of Honor se remonta a finales del siglo pasado, y fue impulsada por el mismo Steven Spielberg. Sus títulos se enfocaron en el ideal de brindar una experiencia realista sobre las guerras al mundo del gaming.

Medal of Honor: Above and Beyond, promete llevar al VR a un nivel sin precedentes.

De ella derivaron no solo sagas como Call of Duty o Battlefield, sino toda industria de shooters bélicos que repentinamente se convirtieron en el género de moda.

Sin embargo, el pesado paso de los años nos hizo ver a Medal of Honor cayendo cada vez más en la obsolescencia del género, y quedándose por atrás de otras propuestas.

La saga que nació por iniciativa de DreamWorks y Microsoft, pronto cayó a un tercer lugar, luego a un quinto, y así sucesivamente.

El último título de la serie fue el poco afortunado Medal of Honor: Warfighter, juego justo y con un cuidado de los detalles ejemplar, pero que fue vapuleado tanto por la crítica como por los gatmers.

Hoy, casi 7 años después de aquel último lanzamiento, Medal of Honor vuelve a aparecer en portadas especializadas de gaming con un nuevo título.

Se trata de Medal of Honor: Above and Beyond, un título exclusivo de la plataforma Oculus Rift, pero que ha sorprendido a fanáticos y escépticos por su, ya habitual, meticulosidad a la hora de representar las escenas bélicas más feroces.

¿Por qué en VR?

La trama de Medal of Honor: Above and Beyond regresa al escenario donde empezó todo, la Segunda Guerra Mundial, pero con el ángulo de inmersión solo posible con la realidad virtual.

Tanto el uso de todo tipo de armas, como de posibilidades en nuestra motricidad, se ven exquisitamente representados y fluidez en la jugabilidad que se presenta en el propio tráiler de Above and Beyond, subido al canal de YouTube de Oculus.

Fiel a su estilo, vemos desde escenas donde tenemos que actuar un poco al agente secreto, hasta otras donde tenemos que recurrir al alpinismo, no sin siempre tener un osbtáculo demás, como un enemigo repentino, o el poder coger una stielhandgranate en medio de los aires para devolverla antes que estalle.

Todo esto en un justo y sorpresivo paquete de gameplay que ha presentado Oculus y que viene siendo desarrollado por Respawn.

Si disfrutas de títulos como Battlefield y Call of Duty , seguramente le debas mucho a Medal of Honor. Échale un vistazo al tráiler de su regreso.

Medal of Honor: Above and Beyond todavía no cuenta con fecha de lanzamiento. Tendrá además una campaña narrativa completa y un modo multijugador, además de un modo de galería histórica completa, que nos permitirá conversar con veteranos y supervivientes de la Segunda Guerra Mundial para oir sus historias. Sin duda, una forma elevada de regresar a la industria.