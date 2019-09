Mario Kart Tour: descarga gratis en tu celular el nuevo videojuego de Nintendo [VIDEO]

Una de las franquicias más importantes de Nintendo llega a los celulares iOS y Android. Nos referimos a Mario Kart Tour, el videojuego más esperado que ya puedes descargar gratis y aquí te contamos cómo hacerlo, además, de los detalles que trae este aplicativo móvil.

Mario Kart Tour ha sido desarrollado por DeNA, en el que ha puesto más de 10 circuitos y supera los 30 personajes icónicos de la franquicia, además de distintos modos de juego.

No solo te enfrentarás a la inteligencia artificial, pues Mario Kart Tour también tendrá un modo online que te permitirá competir con jugadores de todo el mundo en los distintos modos de juego de la conocida franquicia de Nintendo.

Cómo descargar gratis Mario Kart Tour

Nintendo y DeNA han puesto a disposición de todos los usuarios del mundo el nuevo Mario Kart Tour, el cual puedes descargar gratis desde las tiendas de los sistemas operativos iOS y Android (Play Store y App Store).

Descargar Mario Kart Tour para Android

Descargar Mario Kart Tour para iOS

No obstante, es necesario recordar que para empezar a jugar Mario Kart Tour es necesario crear o vincular una cuenta de Nintendo al aplicativo móvil, lo cual no te demorará ni 2 minutos. En caso no la tengas, puedes crearlo de manera gratuita desde el propio videojuego.

Circuitos en Mario Kart Tou

Competirás en las ciudades más vistosas del mundo. Mario Kart Tour presenta 13 circuitos clásicos de su versión de sobremesa, pero esta no es la única sorpresa que tiene el nuevo videojuego de Nintendo para los fans de la franquicia.

Esto se debe a que, mediante unos videos, Nintendo confirmó que París, Tokio y Nueva York serán las ciudades que se convertirán en el escenario perfecto para las carreras de Mario Kart Tour, en donde competirás con usuarios de otros lados del planeta.

Personajes de Mario Kart Tour

No extrañarás la versión de sobremesa de este videojuego, ya que Mario Kart Tour nos trae 31 personajes de la franquicia, los cuales podrás utilizarlos todos las veces que quieras, pero antes, deberás desbloquearlos con el sistema de recompensas al ganar una cantidad determinada de puntos.

Mario

Gold Mario

Wario

Baby Mario

Luigi

Baby Luigi

Peach

Baby Peach

Daisy

Baby Daisy

Toad

Toadette

Waluigi

Metal Mario

Rosalina

Baby Rosalina

Larry Koopa

Ludwig von Koopa

Dry Bones

Dry Bowser

Wendy

Morton Koopa Jr.

Iggy Koopa

Donkey Kong

Yoshi

Diddy Kong

Bowser

Bowser Jr.

Roy Koopa

Koopa Troopa

Shy Guy

Dry Bowser

King Boo

Pauline

Modos de juego de Mario Kart Tour

Desde la cuenta de Mario Kart Tour en Twitter, se reveló que durante la carrera los usuarios tendrán la oportunidad de lanzar un rayo para reducir la velocidad de sus competidores, pero debes tener cuidado, ya que si eres alcanzado por fenómeno, tu personaje se electrocutará.

Por otro lado, también se reveló un modo de juego que será todo un reto para los fans de Mario Kart Tour. Se trata de una carrera de obstáculos, que deberás evitar para que no se revienten los tres globos que llevarás contigo.

¿Mario Kart Tour con pase de batalla?

Al ser un videojuego para descargar gratis en iOS y android, Nintendo ha decidido colocar micropagos e incluso ha puesto a la venta lo que sería un ‘battle pass’ llamado: Pase Premium, el cual te permitirá conseguir recompensas exclusivas.

Mario Kart Tour

Este pase dorado de Mario Kart Tour es una suscripción mensual que te costará 5 dólares, y una vez que la compres, recibirás karts, insignias, personajes, entre otros ítems.

Recuerda que Mario Kart Tour ha sido estrenado hoy miércoles 25 de septiembre, por lo que ya puedes descargar gratis este nuevo videojuego de Nintendo para dispositivos iOS y Android.