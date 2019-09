The Last of Us Part II: Se confirma la fecha de lanzamiento para PS4 con impactante tráiler [VIDEO]

¡Cumplieron con su palabra! Por más de un año no tuvimos detalles de The Last of Us Part II. Sin embargo, tal como lo anunció Naughty Dog y PlayStation, por fin se mostró el esperado videojuego en un nuevo tráiler desde la transmisión del State of Play que te dejará sin palabras. Además, se confirmó la fecha de lanzamiento para PS4.

Durante varios días, Naughty Dog fue aumentando el hype de todos los fans de The Last of Us Part II, compartiendo teasers con objetos que hemos visto desde que el exclusivo de PlayStation se anunció en PlayStation Experience en 2016.

Esta nueva entrega de The Last of Us Part II, también nos permitirá explorar los escenarios pasados de la primera entrega. Además, también se confirma que Joel, el compañero de Ellie, está vivo. Sin embargo, solo será nuestro consejero o eso parece ser.

Sin embargo, Ahora, tal como sucedió en Left Behind y al final de la primera entrega, en The Last of Us Part II el usuario controlará a Ellie, quien no solo se enfrentará a los infectados, si no que también deberemos superar a los demonios, un grupo radical que busca la cura a la infección de la cepa Cordyceps

Tráiler de The Last of Us Part II

Por último, se confirmó que The Last of Us Part II se estrenará anticipadamente en PlayStation 4, por lo que también se estima que la nueva creación de Naughty Dog llegue a PS5. Además, esto se corrobora con la calidad gráfica mostrada en la cinemática.

Fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II

Por último y lo más importante, el State of Play reveló lo que todos los fans de The Last of Us Part II querían saber, pues se reveló que la fecha de lanzamiento del exclusivo de PlayStation está programada para el 21 de febrero del 2020.