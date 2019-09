The Last of Us Part II: Todos los tráilers del videojuego antes del State of Play [FOTOS]

Tras un sinnúmero de filtraciones y casi tres años de espera, los fans de The Last of Us Part II están a solo horas de conocer la posible fecha de lanzamiento de este exclusivo de PlayStation, pues protagonizará la nueva transmisión del State of Play y desde aquí te mostramos los tráilers del título para que entiendas los teasers.

Este último año, Naughty Dog y PlayStation han sido muy herméticos con los detalles de The LAst of Us Part II, ya que no se publicó un tráiler gameplay del videjuego desde el pasado 11 de junio en donde vemos a una Ellie en acción y nuevos personajes que estarán en esta entrega.

Septiembre ha sido el mes de The Last of Us Part II, pues para la sorpresa de muchos fans de la primera entrega, Naughty Dog decidió llevar el título a eventos privados en donde mostró un nuevo tráiler e incluso los asistentes pudieron disfrutar de una versión beta del título.

Esto trascendió a las redes sociales generando hype entre los fans del videojueg de Naughty Dog, para que días el estudio confirme desde Twitter, que The Last of Us Part II será parte del nuevo State of Play de PlayStation, el cual se realizará hoy 24 de septiembre.

Desde entonces, Twitter se ha convertido en la plataforma para conocer más sobre The Last of Us Part II, ya que Naughty Dog ha presentado hasta el momento cuatro teasers que ha sorprendido a los fans, pero para entenderlos primero debes ver detenidamente cada tráiler del videojuego.

Tráilers de The Last of Us Part II

El primer tráiler de The Last of Us Part II fue toda una sorpresa, pues fue liberado durante el evento PlayStation Experience que se realizó en deciembre del 2016, en donde vemos a Ellie totalmente cambiada, pues ahora tiene entre 16 y 18 años, con un tatuaje que le cubre la cicatriz que tiene en el brazo tocando la guitarra en una casa abandonada, cuando es sorprendida por un viejo amigo.

Casi un año después, en octubre del 2017, Naughty Dog decide revelar el segundo tráiler de The Last of Us Part II, en donde se aprecia como los “demonios” capturan a una desconocida para asesinarla, pero es rescatada por Yara, quien es uno de los nuevos personajes que aparecerá en esta entrega.

En 2018, Naughty Dog decide presentar el primer tráiler gameplay de The Last of Us Part II, en lo que sería la última conferencia de PlayStation en el E3. Aquí vemos cómo será la jugabilidad con Ellie, quien va armada de un arco, una pistola y una daga. A continuación, te dejamos con el video.

Estos tráilers te ayudarán a comprender por qué Naughty Dog ha compartido 4 teasers de The Last of Us Part II mostrando una daga, un reloj, una pulsera y un martillo, los cuales aparecen en los videos que acabas de ver y nos dan alguna pista de lo que será la presentación del videojuego en el nuevo State of Play de PlayStation.