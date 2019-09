State of Play EN VIVO: La fecha de lanzamiento y nuevo tráiler de The Last of Us II [VIDEO]

EN VIVO State of Play | The Last of Us Part II es probablemente el videojuego más esperado por los fanáticos de PlayStation. Sony le ha dado la importancia del juego y ha preparado un nuevo State of Play exclusivo para el mismo. Síguelo aquí en directo a través de su transmisión online gratuita.

The Last of Us Part II fue anunciado en la PlayStation Experience de 2016. Ahora, a casi tres años desde su primera presentación, se estima que por fin podamos conocer la fecha oficial de lanzamiento, y si tendremos que esperar a la próxima generación.

State of Play EN VIVO

La transmisión iniciará a las 3:00 pm hora peruana. Revisa abajo los horarios para otros países.

La obra de Naughty Dog y PlayStation se consolidó como uno de los clásicos de la pasada y actual generación. Como se conoce, se trata de un título aparecido entre generaciones, por lo que un escenario parecido con PS5 es muy probable.

Desde 2016 hasta la fecha, han aparecido una serie de tráilers y teasers sobre The Last of Us Part II, cada vez mostrándonos más sobre la historia de Ellie y los demás personajes.

¿De qué tratará The Last of Us Part II?

Por lo visto hasta el momento en los teasers, vemos que nos ubicaremos unos cuantos años después de lo sucedido en el primer juego. Ellie ahora tendrá aproximadamente entre 16 y 18 años.

Yara, uno de los nuevos personajes, será parte de la acción en el próximo título. Esto según su aparición en el tráiler del 2017.

El año pasado, se confirmó que el personaje principal, es decir, con el cual probablemente jugaremos, será Ellie, quien ya porta un rifle, un arco, una pistola y una daga. Se espera que el tráiler que se mostrará en State of Play nos muestre a mejor detalle cómo se desenvolverá la historia.

State of Play: el Nintendo Direct de Sony

Este será el primer State of Play de PlayStation desde mayo. Se trata de una serie de transmisiones vía streaming en las que Sony y la marca PlayStation muestran sus novedades.

Una estrategia muy parecida a la adoptada por Nintendo desde el 2011 con sus Direct. Los ‘State of Play’ pueden ocurrir en cualquier momento, puesto que no responden a un itinerario fijo ni programado.

Y también, como en el caso de los Direct, pueden estar dedicados exclusivamente a un videojuego, saga o evento en particular. Como el que se desarrollará más tarde abordará únicamente a The Last of Us Part II, se estima que se anuncien datos importantes como la fecha de lanzamiento y hasta plataformas.

¿The Last of Us Part II en PS5?

Como mencionamos líneas arriba, es muy probable que The Last of Us Part II repita la fórmula de su antecesor y termine siendo un título multigeneracional. El primer juego apareció en el final de la vida útil de PlayStation 3 y se publicó más adelante también para PlayStation 4.

De hecho, The Last of Us es considerado como el videojuego que más aprovechó el hardware de la recordada PS3, por lo que la relación de The Last of Us Part II y la PS4 puede ser parecido, además de con la PS5.

Fecha y hora del State of Play sobre The Last of Us Part II

El nuevo State of Play de The Last of Us Part II será este 24 de septiembre a las 3:00 de la tarde, en hora peruana. Revisa aquí los horarios para otros países:

Perú: 3:00 p.m

Colombia: 3:00 p.m

México: 3:00 p.m

Panamá: 3:00 p.m

Ecuador: 3:00 p.m

Bolivia: 4:00 p.m

Chile: 4:00 p.m

Paraguay: 4:00 p.m

Venezuela: 4:00 p.m

Argentina: 5:00 p.m

Uruguay: 5:00 p.m

Brasil: 5:00 p.m

España: 10:00 p.m

Estados Unidos (zona PT): 1:00 p.m

Estados Unidos (zona ET): 4:00 p.m