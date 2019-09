Pokémon GO: Mewtwo llega a las incursiones ex en esta fecha [FOTOS]

Mewtwo ya tiene las horas contadas en Pokémon GO, pues el evento Ultra Bonus 2019 está por culminar y se agotan las chances de conseguirlo en su variante shiny. Sin embargo, Niantic ha anunció una noticia que ha generado emoción entre los fans del juego de realidad aumentada, pues este legendario de la primera generación llega al as incursiones ex. Conoce cuándo y cómo podrás capturarlo.

De acuerdo a una notificación en Pokémon GO, el estudio norteamericano confirmó que Mewtwo ha vuelto para no irse del videojuego, ya que este pokémon genético volverá a las incursiones EX del videojuego con su movimiento Bola Sombra.

Así como lo lees, Mewtwo con Bola Sombra volverá a será el nuevo jefe de incursión Ex por bastante tiempo en Pokémon GO. Además, no pierdas las esperanzas de conseguir a esta criatura de la primera generación con su aspecto verde, ya que Niantic también confirmó que los jugadores podrán capturarlo en su variante shiny.

Es así como inicia la nueva actualización que recibirá Pokémon GO en las próximas horas, pues Mewtwo con Onda Mental dejará de ser el jefe de incursión regular nivel 5 para volver al lugar en el cual debutó dentro del aplicativo móvil de Niantic, las Raid EX.

Mewtwo en las Incursiones EX

De acuerdo a la información que brindó Niantic desde el Twitter de Pokémon GO, los usuarios del videojuego para celulares podrán retar a este Mewtwo a partir del miércoles 25 de septiembre, por lo que se estima que el estudio libere las nuevas invitaciones a las incursiones ex en las próximas horas.

Mewtwo shiny con Bola Sombra

A lo largo de las apariciones de Mewtwo en Pokémon GO, el más buscado por los fans del aplicativo de Niantic ha sido el que tiene como movimiento cargado: Bola Sombra. Esto se debe a que es el mejor set de movimientos con Confusión.

Pokémon GO

Por otro lado, es necesario recalcar que el legendario que reemplazará a Mewtwo en las incursiones de nivel 5 por un mes ha sido toda una sorpresa, pues Niantic anunció el retorno de Giratina, forma modificada, a Pokémon GO, quien podrá ser capturado en su variante shiny desde hoy lunes 23 de septiembre a las 3:00 p.m. hora peruana.