Narcos: Pablo Escobar y la DEA protagonizan nuevo videojuego basado en la serie de Netflix [VIDEO]

Una de las series de Netflix más vistas tendrá su propio videojuego. Hablamos de Narcos: Rise of the Cartels, el cual ha sido anunciado con un nuevo tráiler en YouTube donde aparece Pablo Escobar, el Cartel de Medellín y los oficiales de la DEA.

Narcos: Rise of the Cartels es el nuevo videojuego de estrategia desarrollado por el studio Kuju, que llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Swith y PC a finales del 2019. Además, ya cuenta con dos tráilers que te harán elegir de qué lado estar.

La guerra por el llamado ‘oro blanco’ está por iniciar. El tráiler de Narcos: Rise of the Cartels nos muestra la manera en que jugaremos como Javier Peña, Steve Murphy. Ambos agentes de la DEA, el mismísimo “Patrón del Mal”, Pablo Escobar, El Méxicano, entre otros.

Además, cada uno de estos personajes tendrá sus propias habilidades y estrategias que podrás utilizar, tanto para capturar a los miembros del Cartel de Medellín, como escapar de los agentes de la DEA para continuar construyendo tu imperio en el mundo delictivo.

Narcos: Rise of the Cartels permitirá al usuario explorar lugares como: la selva, barrios y ciudades, los cuales se convertirán en tierra de nadie y lo único que te salvará será la estrategia que tengas para salir con vida de estos enfrentamientos entre narcotraficantes y la DEA.

Tráilers de Narcos Rise of the Cartels

Narcos: Rise of the Cartels no tiene una fecha de lanzamiento exacta, pues el tráiler del videojuego anuncia que llegará al final del 2019. Por otro lado, este título se estrenará primero en formato digital, mientras que el físico estará disponible en 2020.

Recuerda que podrás explorar todos lo sucedido en la primera temporada de la serie de Netflix en Narcos: Rise of the Cartels, el nuevo videojuego que estará disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.