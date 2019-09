PlayStation 5 llegaría junto a la PS5 Pro en el mismo día [VIDEO]

El regreso de Sony a los anuncios con su State of Play llega junto a nuevas informaciones sobre PlayStation 5, la esperada consola aún no confirmada de la marca. Esta misma y una eventual PS5 Pro podrían llegar el mismo día.

El State of Play programado para este martes 24 de septiembre llegará con noticias sobre The Last of Us Part 2 y más novedades. Aun así, la PS5 sigue estando en boca de todos, ya que Sony sigue hermético con la siguiente generación.

Es en Japón, donde el periodista Zenji Nishikawa ha encendido el interés sobre la PS5 nuevamente, afirmando que llegarían dos modelos de hardware tal cual sucedió con PS4 y PS4 Pro.

La gran diferencia recae en que tanto la PS5 y PS5 Pro llegarían al mercado el mismo día, con el debut de sistema optimizado para dos tipos de usuarios.

Esto respondería al gran interés que tiene Sony por brindar una experiencia de juego óptima, para los usuarios más exigentes en el apartado técnico, algo de lo que en esta generación se comentó mucho, sobre todo en discusiones sobre juegos que hacían recalentar tanto la PS4 como PS4 Pro.

Si Sony sigue con esta línea de ofrecer una PS5 Pro, tiene mucho más sentido, y más transparente con el usuario, el ofrecerlo desde el primer día para evitar la situación de finales de 2016.

Cuando Sony reveló sus planes de lanzar una versión más potente de la PS4 (la que terminó siendo la PS4 Pro) muchos usuarios iniciaron quejas porque se les había obligado a adquirir una versión que finalmente no sería la más poderosa del producto.

El próximo State of Play de Sony PlayStation está programado para este martes 24 de septiembre. En las últimas horas, se confirmó con un teaser que The Last of Us Part 2 será mostrado en la transmisión.