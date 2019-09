¿Por qué algunas personas usan personajes del sexo opuesto en los videojuegos?

Una de las características más importantes en los videojuegos de rol, además de la jugabilidad y habilidades, es que los usuarios pueden crear sus propios personajes, y lo que puede ser muy fácil para muchos, es todo lo contrario para otros, lo que no siempre va muy acorde a la realidad.

los desarrolladores nos dan muchas herramientas para crear nuestro personaje, ya sea varón, mujer o de alguna otra especie y colocarle el nombre que este llevará, con el que nos conocerán, pero ¿hay límites para esto?

Esta herramienta, que ha estado por mucho tiempo, e incluso me atrevería a decir que es su principal atractivo, permite que los usuarios, quienes generalmente crean personajes de su propio género, vayan en busca de nuevas experiencias creando avatares totalmente distintos a ellos.

El tabú

Sin embargo, lo que parece ser un tabú para varios ‘gamers’, quienes afirman que un varón debe jugar con un avatar de su mismo género, vemos que cada vez son más los usuarios que disfrutan de los videojuegos de rol con un personaje que del sexo opuesto.

En una web, varios usuarios fueron consultados con la siguiente pregunta: ¿Por qué usan un personaje del sexo opuesto en los videojuegos?, a lo que respondieron lo siguiente.

¿Qué dicen los usuarios?

Miguel León afirma que primero le interesa las habilidades que pueda tener este personaje, pues siempre elige el que tenga más vida y daño, indiferentemente si es varón o mujer. Lee su respuesta.

“Si el juego te da a escoger a personajes con ciertas habilidades, siempre elegiré al que tenga más salud o pueda hacer más daño, me da igual si es hombre o mujer. Ahora, si el juego me da a escoger personajes y no hay diferencia aparte de la física, juego una y una, una vez con mujer y una con hombre.

Lo mismo con los juegos que te permiten crear a tu personaje, si me toca jugar con mujer, sonará raro, pero una de dos: trato de crear una mujer que sea muy atractiva físicamente para mí o el cómo creo que sería si yo fuese mujer, y si es hombre trato de crearlo a mi imagen y semejanza.”

Por otro lado, Rocío Celeste nos cuenta que siempre crea o elige un personaje mujer, en especial cuando esta no sea muy exhibicionista.

"Yo elijo personajes hombres cuando las opciones de personajes femeninos son melosas, exhibicionistas y coquetas, lo hago porque no siento la menor identificación con ellas, y porque no tiene mucho sentido andar por ahí combatiendo monstruos o villanos poniendo al descubierto la mayoría de la piel y usando unos tacones de aguja de 20 cm.

En cambio, cuando puedo personalizar a mi gusto al personaje, elijo el femenino y hago que se vea como yo. Por ejemplo, hice esto en Dark Souls, donde hay completa libertad de elegir las características con un nivel sorprendente de detalle. Es igual a mí, incluso tiene mi expresión facial."

Usuaria afirma crear su personaje de Dark Souls a su imagen.

Dulce de Reyes también se pronunció ante esta pregunta, pues afirmó que nunca descubrieron que era una mujer, ya que jugaba con personajes de su sexo opuesto.

“Porque qué aburrido llevar el mismo atuendo toda la vida. Yo varias veces cambio nomás porque sí y los jugadores no se dan cuenta que todo el tiempo jugaban contra una chica. También el trato es diferente. Si entras como una chica a juegos en línea nunca falta el morrillo que se emociona, lo malentiende y se quiere sobrepasar.”

Juanjo Samper afirma que su gusto por los personajes mujeres en este mundo de fantasía llega desde que leía cómics de DC y Marvel, lo cual fue influyente cuando jugó World of Warcraft, pues todos sus personajes eran femeninos.

“Cuando jugué a Word of Warcraft durante un par de años, todos mis personajes principales eran femeninos. Una vez en el juego, descubrí que la comunidad española nos llamaba “manolos” (un nombre muy recurrente en chistes sobre travestis de los años 70 y 80), cosa que me hizo bastante gracia”.

Juanjo continúa: “Las pocas chicas que conocí en el juego, curiosamente solían rolear personajes masculinos (y muy masculinos, tanques principalmente). Cosa que me parecía igual de lógica que mi elección. Pero lo que realmente no entendía, es que en un juego como WoW, alguien escogiese un humano para jugar. Además, no creo que mi orientación sexual tenga nada que ver en mi preferencia por personajes femeninos, ya que la mayoría de “manolos” que conocía eran todos heterosexuales".

Una de las mejores respuestas nos la da Ulises De Luna, quien se describe como un entusiasta de los videojuegos, y expuso sus motivos del por qué disfruta de su pasatiempo favorito jugando con un personaje del sexo opuesto.

“El gender swap me parece un concepto interesante en los videojuegos. Creo que es una gran oportunidad el poder interactuar con esos mundos virtuales desde un punto de vista ajeno al mío. Me gusta jugar como ambos. Y parece que la tendencia ya se está inclinando un poquito más en favor de las protagonistas femeninas en los títulos”.

Life is Strange es una de las sagas más bonitas que he tenido el placer de jugar, que por cierto tenían como protagonistas a no sólo una, sino a 3 personajes femeninos excelentes. Me encantó que a pesar de ser personajes ficticios y del género opuesto me sentí identificado con Chloe y terminé enamorándome de Rachel y de Maxine. Me puse de lleno en sus zapatos. Esa historia de amor es de las mejores que he visto en cualquier medio.

Luego tienes el caso de AC: Odyssey, cuyo director de desarrollo incluso sugirió al público elegir a la protagonista femenina para conseguir mayor goce del juego. Y vaya que fue una gran sugerencia, Kassandra es mucho mejor protagonista que Alexios, tan así que su desarrollo es considerado canon y Melissanthi Mahut, su actriz de voz, fue nominada al máximo galardón videojuegil. Además, este personaje, como guerrera espartana, rompe un montón de paradigmas dentro del juego.

¿Entonces importa el sexo de nuestro personaje?

Al igual que no existe una edad límite para disfrutar de los videojuegos, lo mismo sucede con el sexo de nuestro personaje, pues no necesariamente debemos crear un avatar a nuestra imagen y semejanza para poder involucrarnos en este fantasioso mundo.

No obstante, la elección de un personaje del género opuesto, también va de la mano de las habilidades que este pueda presentar para poder beneficiarnos en los distintos modos de juego que presente el título. Por otro lado, también existen casos de personas que se aprovechan para poder hacerse pasar por alguien que no son, pues no siempre sabemos con quién estamos jugando realmente.